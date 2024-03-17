WTA／沒練球也能摘冠！神奇謝淑薇重返世界第一喊特別

今年澳網包辦女雙和混雙金盃的我國「一姊」謝淑薇，和比利時搭檔梅騰絲（Elise Mertens）印地安泉女網賽再闖決賽，今天更以6：3、6：4拍下澳洲杭特（Storm Hunter）／捷克絲妮柯娃（Katerina Siniakova），收穫冠軍同時謝淑薇也重返「世界球后」，讓她都直呼特別。

「今年有點特別，因為我有一陣子沒有打比賽了，而且我在卡達就開始生病，所以我沒有做太多練習，也沒有做任何運動，因為醫生建議我不要從事任何運動。」謝淑薇透露說。

年初滿38歲的謝淑薇，2021年11月後就暫別球場，去年4月才回歸，復出第一場大滿貫就和首度合作的中國「金花」王欣瑜在法網驚奇登頂，溫布頓再和捷克搭檔史翠卡娃（Barbora Strycova）高捧金盃，美網和王欣瑜再攜手也打進4強；今年澳網她改搭過去冠軍搭檔梅騰絲又捧起金盃，儘管杜拜女網賽和多哈女網賽沒能奪勝，在總獎金金達925萬8080美金、WTA 1000分大賽印地安泉再登頂，進帳個人第34座金盃外，也將相隔2年4個多月再登球后寶座。

謝淑薇今天奪冠後的頒獎典禮也展現幽默，她先以「歡迎來到天堂」開場，再笑說搭檔梅騰絲把該說的感言都說完，接續補充說：「我很享受回到這裡，這是個很棒的比賽，有很多美食，我很享受，希望大家和我一樣享受。」

早在2014年謝淑薇就在印地安泉女網賽登頂，當時是和中國「金花」彭帥合作，2018年和捷克搭檔史翠卡娃封后，2021年和今年都是和梅騰絲一起拍下金盃，展現「百搭」身手。