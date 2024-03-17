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全英羽賽／「最後一舞」打到4強 戴資穎卻透露：第一場就想退賽

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全英羽賽／「最後一舞」打到4強 戴資穎卻透露：第一場就想退賽

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
戴資穎最後一次參加全英公開賽止步4強。圖／Badminton Photo提供
戴資穎最後一次參加全英公開賽止步4強。圖／Badminton Photo提供

巴黎奧運後將退役的我國羽球「一姊」戴資穎，最後一次挑戰全英公開賽止步4強，她賽後透露早在第一場比賽就動過退賽念頭，但仍帶著傷痛堅持在場上，也感謝每次觀眾給予的滿滿加油聲。

全英公開賽是羽球歷史最悠久的大賽，世界排名第3的戴資穎過去3度登頂，今年更是第10度打進4強，台灣時間今天凌晨面對西班牙前球后馬琳（Carolina Marin），小戴在失誤較多下以13：21、12：21讓出勝利和決賽門票。

今天雙膝都有包紮的小戴，賽後接受大會採訪時透露，身體狀況不是非常好，「第一場的時候就一直想著要不要繼續打，但我自己很想要在全英的場上比賽，所以堅持著繼續打。今天打到4場已經還可以了，因為自己其實有些傷痛在。」

小戴也分享說，非常喜歡參加全英賽，「因為我覺得觀眾給我的支持，大家對我在場上有滿滿的加油聲，不管和誰打，我的加油聲都非常非常多，這讓我在場上非常有動力，也很感謝大家幫我加油，讓我有動力再繼續堅持。」

世界排名第5的馬琳接連拍下女單「F4」的中國名將陳雨菲和小戴，今天決賽將對決日本好手山口茜，尋求2015年奪冠後的再一座金盃。

戴資穎最後一次參加全英公開賽止步4強。圖／Badminton Photo提供
戴資穎最後一次參加全英公開賽止步4強。圖／Badminton Photo提供
戴資穎最後一次參加全英公開賽止步4強。圖／Badminton Photo提供
戴資穎最後一次參加全英公開賽止步4強。圖／Badminton Photo提供
戴資穎（右）4強賽不敵西班牙前球后馬琳。圖／Badminton Photo
戴資穎（右）4強賽不敵西班牙前球后馬琳。圖／Badminton Photo
戴資穎（左）最後一次參加全英公開賽止步4強。圖／Badminton Photo提供
戴資穎（左）最後一次參加全英公開賽止步4強。圖／Badminton Photo提供
戴資穎最後一次參加全英公開賽止步4強。圖／Badminton Photo提供
戴資穎最後一次參加全英公開賽止步4強。圖／Badminton Photo提供
戴資穎最後一次參加全英公開賽止步4強。圖／Badminton Photo提供
戴資穎最後一次參加全英公開賽止步4強。圖／Badminton Photo提供
戴資穎最後一次參加全英公開賽止步4強。圖／Badminton Photo提供
戴資穎最後一次參加全英公開賽止步4強。圖／Badminton Photo提供

戴資穎 羽球 陳雨菲

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