快訊

印地安泉女網／奪第4冠重返球后 謝淑薇復出不到1年寫傳奇

全英羽賽／身體不適影響跑動 戴資穎不敵馬琳止步4強

全英羽賽／身體不適影響跑動 戴資穎不敵馬琳止步4強

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
戴資穎。圖／Badminton Photo提供（資料照）
戴資穎。圖／Badminton Photo提供（資料照）

尋求全英公開賽第4座金盃的我國「一姊」戴資穎，台灣時間今天凌晨和西班牙前球后馬琳（Carolina Marin）在4強賽碰頭，小戴因腿部不適影響跑動，失誤較多下以13：21、12：21讓出勝利和決賽門票。

台、西「一姊」過去已交手過23次，小戴取得12勝11敗些微優勢，最近一次正是去年底的年終賽最終戰，小戴後來居上力退馬琳，笑擁生涯第4座年終賽金盃。

本季首度碰頭，雙膝都有包紮的小戴首局失誤較多，讓馬琳以21：13先下一城。第二局小戴先取得3：0領先，但遭馬琳連拿3分追平，小戴雖再拿2分，但失誤增加下反讓馬琳打出一波8：0強攻逆轉，技術暫停時握有11：5優勢。

回到比賽，小戴連趕5球，9：11時的對角殺球更讓馬琳飛撲在地仍望球興嘆，可惜追到1分差後小戴失誤增加，讓馬琳連拿5分再拉開差距，最終小戴在回球出界下以12：21吞敗，止步4強。

小戴過去4度打進全英公開賽決賽，並在2017、2018和2020年登頂，今年「最後一五」打進生涯第10度的全英賽4強，但8強賽和中國何冰嬌上演3局大戰，腳步明顯不適，今天受限身體狀況沒能再闖關。

馬琳決賽對手已經出爐，稍早進行的另場女單4強賽，日本名將山口茜在3局大戰力退南韓「世界球后」安洗瑩，將和馬琳上演第17度對決。

安洗瑩 山口茜 戴資穎

延伸閱讀

全英羽賽／李哲輝搭楊博軒連3站晉男雙4強 戴資穎將戰馬琳

全英羽賽／拍退帶傷的何冰嬌 戴資穎生涯第10度挺進4強

全英羽賽／魔術師再現！戴資穎招牌手法官方都讚嘆

全英羽賽／生涯從未贏過戴資穎 南韓金佳恩：我真的很尊敬她

相關新聞

印地安泉女網／奪第4冠重返女雙球后 謝淑薇復出不到1年寫傳奇

今年澳網包辦女雙和混雙金盃的我國「一姊」謝淑薇，和比利時搭檔梅騰絲（Elise Mertens）印地安泉女網賽再闖決賽，...

全英羽賽／身體不適影響跑動 戴資穎不敵馬琳止步4強

尋求全英公開賽第4座金盃的我國「一姊」戴資穎，台灣時間今天凌晨和西班牙前球后馬琳（Carolina Marin）在4強賽...

桌球／大滿貫新加坡站摘銀 鄭怡靜／李昱諄創本季最佳

WTT大滿貫賽新加坡站，我國女雙好手鄭怡靜／李昱諄今天在金牌戰遭遇世界排名第6名的中國大陸強敵陳夢／王曼昱，最終以5：1...

桌球／WTT大滿貫賽新加坡站 林昀儒不敵梁靖崑無緣爭金

我國桌球一哥林昀儒今天在WTT大滿貫賽新加坡站男單4強賽，遭遇生涯對戰還不曾贏過的中國大陸好手梁靖崑，在前4局打完還戰成...

跆拳道／李孟恩資格賽4強止步 巴黎奧運我僅剩羅嘉翎參賽

台灣選手李孟恩今天在巴黎奧運跆拳道亞洲區資格賽男子80公斤以上級4強賽，以0比2敗給杭州亞運金牌、中國選手宋兆祥，無緣決...

跆拳道／李孟恩奪巴黎奧運門票只差1勝 對手是杭州亞運金牌

杭州亞運跆拳道銅牌得主李孟恩今天在巴黎奧運跆拳道亞洲區資格賽男子80公斤以上級首戰登場，以2比1力退阿富汗選手阿米力，闖...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。