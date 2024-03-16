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桌球／WTT大滿貫賽新加坡站 林昀儒不敵梁靖崑無緣爭金
我國桌球一哥林昀儒今天在WTT大滿貫賽新加坡站男單4強賽，遭遇生涯對戰還不曾贏過的中國大陸好手梁靖崑，在前4局打完還戰成平手的情況下，最終卻因為失誤問題以局數2：4敗下陣來，無緣爭金。
林昀儒生涯前4度與梁靖崑交手都以吞敗收場，不過今天兩人在WTT大滿貫賽新加坡站男單4強賽再度碰頭也打出激烈拉鋸，在首局賽事中林昀儒雖然一度落後，不過在局末他成功反超後以11：9先下一城。
但第二局梁靖崑隨即回穩，開局就拉開領先差距，儘管林昀儒展現韌性追到9：10、1分落後，但仍是讓梁靖崑以11：9扳平，第三局兩人則是一路拉鋸，但在10：10後梁靖崑頂住壓力連拿2分，以12：10再度要回局數領先。
儘管林昀儒在第四局以11：7再度扳平，但接下來2局卻因為失誤問題讓梁靖崑以11：6、11：5取勝，收下對戰5連勝與冠軍賽門票，而稍晚我國女雙組合鄭怡靜／李昱諄將在金牌戰遭遇中國大陸陳夢／王曼昱。
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