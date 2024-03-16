跆拳道／李孟恩資格賽4強止步 巴黎奧運我僅剩羅嘉翎參賽

台灣選手李孟恩今天在巴黎奧運跆拳道亞洲區資格賽男子80公斤以上級4強賽，以0比2敗給杭州亞運金牌、中國選手宋兆祥，無緣決賽與奧運門票，台灣這次巴黎奧運跆拳道項目將僅剩羅嘉翎參賽。

巴黎奧運跆拳道亞洲區資格賽在中國山東省泰安市舉行，台灣隊派出3人參賽，在昨天蘇柏亞、邱義睿相繼在8強出局後，只能期待今天登場的杭州亞運銅牌得主李孟恩有所突破。

李孟恩曾在2018年阿根廷青年奧運摘銀，歷經升上成人組不適應、常常國際賽都是一輪遊，過去是東京奧運國手劉威廷陪練員的他，直到去年亞運奪銅後，總算一吐怨氣。

李孟恩這次參加奧運亞洲資格賽，稍早在男子80公斤以上級8強賽，與阿富汗選手阿米力（Ali AkbarAmiri）歷經3回合激戰，以2比1驚險過關，4強賽對決去年杭州亞運金牌得主中國選手宋兆祥，獲勝的一方就能搭上奧運列車。

李孟恩開賽才13秒，兩度因重心不穩跌倒，直接送給對手2分，隨後對方靠著連續中端攻擊取得6比0領先，儘管李孟恩搶下2分，仍未能扭轉局勢，以4比11丟掉首回合。

李孟恩次回合轉趨積極，一度以5比2領先，可惜未能延續攻勢，讓對手逆轉，以6比9落敗，將奧運門票拱手讓人。

台灣隊總教練劉祖蔭接受中央社記者訪問時表示，李孟恩個性較為被動，開賽就因重心往後而跌倒，若當時重心在前、更敢拚，他相信有機會拿下這場比賽。

這次參賽的3名選手都未能突圍，劉祖蔭指出，選手們太過於求好心切，場上遇到狀況時容易慌亂，但他認為，無論選手、教練都已經盡力了，「成績不如預期，我們要接受。」

台灣跆拳道代表隊上屆東京奧運派出黃鈺仁、劉威廷、蘇柏亞、羅嘉翎參賽，當時年僅19歲羅嘉翎為台灣帶回1面銅牌。

李孟恩今天淘汰後，台灣隊這次資格賽確定全軍覆沒，今年1月靠著世界排名提前取得奧運資格的羅嘉翎，將成為台灣這次巴黎奧運跆拳道項目唯一參賽的選手。