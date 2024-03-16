自由車／96聯賽台中揭序 台北天母繞圈賽接棒備受矚目

第四屆96自由車聯賽將於本周日從台中站揭開序曲，今年聯賽擴大舉辦，新增台北站及花蓮站，提供國內車手更多元的競技舞台，同時維持國內最高的百萬獎金，還有最高榮譽的四件領騎衫。

每年JAPAN CUP城巿繞圈賽吸引不少國人前往觀賽，去年主辦單位受邀前往觀摩，感受競賽組近距離繞圈氛圍，自2月起積極和台北巿政府爭取路權，有望在6月舉辦台北天母站賽事，和以往不同的是，今年96聯賽將收官站設置在花蓮，賽程推展至東台灣，打造出2天1夜的賽事行程，將設有選手交流、After party、讓一整年拼搏積分的選手能在榮耀與歡樂中畫下一個完美句點。

去年96聯賽成功媒合李廷威成為LGS洲際車隊唯一台籍選手，上屆96聯賽冠軍橘衫得主李廷威，4月初將啟程斯洛維尼亞，開啟旅歐生涯，本周李廷威也會參加台中站，這也是旅外之前在台灣的最後一戰，他也發下豪語，既然參加，就要拿下冠軍。

李廷威特別感謝96聯賽，「其實原本已打算退役，但有了比賽舞台，讓我更有動力精進自己，還因此獲得歐洲車隊的合約。未來希望能在職業賽場和國際賽發光發熱。」

另外值得關注的選手是來自日本名將內間康平，他曾拿下環台賽亞洲藍衫冠軍，去年96台中站以不到1秒的差距惜敗拿到第二，今年絕不能忽視他奪冠的野心。

女子素人車手許書瑋也是96聯賽培育出的新興車手，去年全勤參賽，還拿下總成績第三，以黑馬之姿拿下KOM登山王國內女子冠軍，更斬獲全運會登山車銅牌。她說：「96聯賽讓我有以賽代訓的機會，也給我騎車的目標，今年也會以聯賽為主，同時放眼明年的全運會。」

96Heroes英雄系列挑戰賽則邁入第二年，此賽事提供挑戰組車手安全，舒適又有趣的騎車環境，今年除了保有深受車友喜愛的特色美食補給及抽獎活動，更首度加入「戰利金」制度，每場只要有一人報名，大會加碼100元。完賽三場以上的車友就有機會在最後一役花蓮站獲得五場累積獎金，2023年累積參與的車友超過萬人，主辦單位預期2024年的戰利金累積獎金可以達百萬元，最後將全部由1位幸運車友獨得。

96Heroes開幕戰台中站從清水自由車場出發，報名車手最小12歲、最大71歲，將參與74K路線挑戰，此路線也將帶領車友朝聖知名藍色公路、望高寮等在地景點，是素人車手必參加的賽事之一。