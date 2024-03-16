PGA／克服傷勢與強風 潘政琮球員錦標賽暫居第10名

儘管過程起伏且左手腕痠痛，但我國旅美好手潘政琮在球員錦標賽次輪依舊戮力地往前推進，繳出負4桿的68桿，累計兩輪負7桿暫並列第10名，以7桿落後獨居領先的美國球員克拉克（Wyndham Clark）。

32歲的潘政琮今天在前五洞抓下兩鳥但也吞下兩個柏忌，但接著在最後十洞進帳四小鳥，這主要歸功於好幾記精彩的鐵桿與救球，有三個洞沒攻上果嶺但是都能一切一推，包括在危險的第18洞雖然開球錯失球道，但仍漂亮地救平標準桿。

「我的開球打得很好但飛太遠了（掉進松針裡）。在最後三、四洞時開始起風，能在最後關頭打平標準桿總是好的。」潘政琮在談到今天表現時說：「當起風時真的很難打，我一直告訴自己要開上球道。這就是我喜歡這座球場的原因，如果你能開上很多球道，就可以創造抓鳥機會。過去三周我的鐵桿擊球很好。總的來說，我感到自信，並且保持簡單。」

潘政琮正慢慢地找回當年贏得2019 RBC傳承賽（RBC Heritage）並入選總統盃國際隊的那種狀態。在以重大傷病醫療豁免資格參賽的2024年賽季，他上個月在維丹塔墨西哥公開賽（Mexico Open in Vidanta）獲得第三名，因而確保本賽季剩餘比賽的參賽權。然而，這也意味著連續四周參賽，而這是他近年來為了保護左手腕所不會做的事。因為左手腕的傷勢，讓他在2023年缺席了四個月。

「是，也不是。」當潘政琮被問及是否感覺自己目前的狀態和2019-20賽季一樣好時，他這麼回答，「我快達到了，我想我比以前好多了，但從今天早上開始我的手腕就開始困擾我。已經連續參賽四周，這個周末我需要做很多恢復工作。我在墨西哥打得很好，而得以進入了奧蘭多（阿諾帕瑪邀請賽），很難放棄這場簽名賽事。我永遠不會錯過球員錦標賽，因為我非常喜歡這座球場。我會好好恢復並獲得充足的睡眠。希望能睡八到九個小時，而且能有一個很晚的開球時間也很好。」

與經驗豐富的桿弟麥克「捲毛」考恩（Mike Fluff Cowan）合作，對於潘政琮的復出至關重要。麥克考恩曾擔任老虎伍茲的桿弟，也曾和吉姆福瑞克（Jim Furyk）合作很長一段時間。

潘政琮希望能仰仗這位76歲的老人來再次爭奪冠軍頭銜，潘政琮說：「我們有很好的化學反應。他很有趣，總是開玩笑、讓我放鬆。他走得有點慢，這是我喜歡的方式，因為有時我會急著擊球。總而言之，我們是很棒的隊友。」至於首度參賽的俞俊安，次輪繳出73桿，累計兩輪正3桿，無緣晉級周末決賽。