快訊

HBL／北一女「小綠綠」連3年爭冠！黑馬鄒沛宸小巨蛋拿賽季新高喊神奇

97顆比特幣法拍3千萬流標 贓物庫躺5年飆漲至4.5億

《周處除三害》靈修組織真實版…據說曾來台進修！前記者化身「尊者」騙女學員上床

聽新聞
test
0:00 / 0:00

PGA／克服傷勢與強風 潘政琮球員錦標賽暫居第10名

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
潘政琮在球員錦標賽前兩輪打完暫居第10名。 法新社
潘政琮在球員錦標賽前兩輪打完暫居第10名。 法新社

儘管過程起伏且左手腕痠痛，但我國旅美好手潘政琮在球員錦標賽次輪依舊戮力地往前推進，繳出負4桿的68桿，累計兩輪負7桿暫並列第10名，以7桿落後獨居領先的美國球員克拉克（Wyndham Clark）。

32歲的潘政琮今天在前五洞抓下兩鳥但也吞下兩個柏忌，但接著在最後十洞進帳四小鳥，這主要歸功於好幾記精彩的鐵桿與救球，有三個洞沒攻上果嶺但是都能一切一推，包括在危險的第18洞雖然開球錯失球道，但仍漂亮地救平標準桿。

「我的開球打得很好但飛太遠了（掉進松針裡）。在最後三、四洞時開始起風，能在最後關頭打平標準桿總是好的。」潘政琮在談到今天表現時說：「當起風時真的很難打，我一直告訴自己要開上球道。這就是我喜歡這座球場的原因，如果你能開上很多球道，就可以創造抓鳥機會。過去三周我的鐵桿擊球很好。總的來說，我感到自信，並且保持簡單。」

潘政琮正慢慢地找回當年贏得2019 RBC傳承賽（RBC Heritage）並入選總統盃國際隊的那種狀態。在以重大傷病醫療豁免資格參賽的2024年賽季，他上個月在維丹塔墨西哥公開賽（Mexico Open in Vidanta）獲得第三名，因而確保本賽季剩餘比賽的參賽權。然而，這也意味著連續四周參賽，而這是他近年來為了保護左手腕所不會做的事。因為左手腕的傷勢，讓他在2023年缺席了四個月。

「是，也不是。」當潘政琮被問及是否感覺自己目前的狀態和2019-20賽季一樣好時，他這麼回答，「我快達到了，我想我比以前好多了，但從今天早上開始我的手腕就開始困擾我。已經連續參賽四周，這個周末我需要做很多恢復工作。我在墨西哥打得很好，而得以進入了奧蘭多（阿諾帕瑪邀請賽），很難放棄這場簽名賽事。我永遠不會錯過球員錦標賽，因為我非常喜歡這座球場。我會好好恢復並獲得充足的睡眠。希望能睡八到九個小時，而且能有一個很晚的開球時間也很好。」

與經驗豐富的桿弟麥克「捲毛」考恩（Mike Fluff Cowan）合作，對於潘政琮的復出至關重要。麥克考恩曾擔任老虎伍茲的桿弟，也曾和吉姆福瑞克（Jim Furyk）合作很長一段時間。

潘政琮希望能仰仗這位76歲的老人來再次爭奪冠軍頭銜，潘政琮說：「我們有很好的化學反應。他很有趣，總是開玩笑、讓我放鬆。他走得有點慢，這是我喜歡的方式，因為有時我會急著擊球。總而言之，我們是很棒的隊友。」至於首度參賽的俞俊安，次輪繳出73桿，累計兩輪正3桿，無緣晉級周末決賽。

帕瑪 潘政琮 老虎伍茲

延伸閱讀

PGA／球員錦標賽潘政琮開局佳 首輪69桿並列第22名 

PGA／潘政琮、俞俊安同登球員錦標賽 創台灣高壇紀錄

高球／詹世昌瞄準亞巡賽主戰場 力拚LIV參賽資格

PGA／高知特菁英賽延一天完賽 俞俊安奪第9

相關新聞

全英羽賽／李哲輝搭楊博軒連3站晉男雙4強 戴資穎將戰馬琳

BWF超級1000的全英羽球公開賽，我國在一姐戴資穎率先搶下4強賽門票後，今天凌晨近況火熱的男雙組合李哲輝／楊博軒，面對...

PGA／克服傷勢與強風 潘政琮球員錦標賽暫居第10名

儘管過程起伏且左手腕痠痛，但我國旅美好手潘政琮在球員錦標賽次輪依舊戮力地往前推進，繳出負4桿的68桿，累計兩輪負7桿暫並...

自由車／96聯賽台中揭序 台北天母繞圈賽接棒備受矚目

第四屆96自由車聯賽將於本周日從台中站揭開序曲，今年聯賽擴大舉辦，新增台北站及花蓮站，提供國內車手更多元的競技舞台，同時...

巴西奧運金牌憂塞納河整治不及 巴黎：勢在必行沒備案

繼國際奧委會後，巴西奧運金牌選手古尼雅日前指出塞納河不適合游泳，盼以選手健康為先。法國體育部長和大巴黎區長都強調，塞納河...

全英羽賽／拍退帶傷的何冰嬌 戴資穎生涯第10度挺進4強

我國羽球一姊戴資穎今天在BWF超級1000的全英羽球公開賽女單8強賽，遭遇世界排名第6名的中國大陸好手何冰嬌，上演雙方生...

跆拳道／爭奧運門票最後機會 教練盼李孟恩放開打

在台灣選手邱義睿、蘇柏亞相繼在巴黎奧運跆拳道亞洲區資格賽8強出局後，明天登場的杭州亞運銅牌李孟恩成最後希望，也讓李孟恩直...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。