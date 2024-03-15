全英羽賽／拍退帶傷的何冰嬌 戴資穎生涯第10度挺進4強

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
戴資穎生涯第10度闖進全英公開賽4強。圖／Badminton Photo
戴資穎生涯第10度闖進全英公開賽4強。圖／Badminton Photo

我國羽球一姊戴資穎今天在BWF超級1000的全英羽球公開賽女單8強賽，遭遇世界排名第6名的中國大陸好手何冰嬌，上演雙方生涯的第21次對戰，雙方在前兩局各拿下一局勝，決勝局戴資穎雖然一度以0：8落後，但在何冰嬌受到腳傷影響的情況下，戴資穎最終也成功逆轉，以16：21、21：16、22：20逆轉勝出，生涯第10度挺進到4強賽。

戴資穎生涯曾3度在全英公開賽封后，不過前一次奪冠已經是2020年，也是她最近一次闖進到決賽，而今年女單賽場上也形成前8種子齊聚8強賽的局面，而戴資穎的對手則是世界排名第6名的何冰嬌，雙方生涯前20度交手戴資穎拿下16勝4敗，且近期處在對戰6連勝。

不過今天戴資穎卻陷入苦戰，在首局前段戴資穎還一度取得領先，但局中隨著控球失誤增加，被何冰嬌拉出一波4：0擴大差距，並以21：16先下一城。

第二局戴資穎在拉出4：0攻勢後，何冰嬌因為首局救球時的左腳踝不適申請傷停，回到場上後移動時也是一拐一拐，而戴資穎也把握機會以11：5領先進入技術暫停，在一路領先的情況下，戴資穎也以21：16扳平戰局。

決勝局何冰嬌重新條步調後打出8：0開局，並以11：4領先進入技術暫停，不過換場後戴資穎重新找回狀態，一波6：0攻勢追到僅剩1分差，而何冰嬌也再次申請傷停，且在接受傷勢評估時臉部多次露出痛苦表情。

比賽重新進行後戴資穎再拉出4：1攻勢逆轉戰局，反觀何冰嬌在行動受限的情況下只能一路挨打，最多落後到5分，不過何冰嬌在局末趁著戴資穎出現失誤，一度連追6分反超前，但戴資穎關鍵時刻頂住壓力靠著吊球讓何冰嬌回球出界取得賽末點，儘管第一個賽末點遭到何冰嬌化解，但最終戴資穎仍是連得2分關門，以22：20勝出，賽後何冰嬌也一度痛苦倒地，戴資穎則上前將她拉起身，展現運動家風度。

戴資穎在生涯第10度闖進到4強賽後，接下來將與西班牙馬琳與中國陳雨菲之戰的勝者爭奪冠軍賽門票。

戴資穎 羽球 陳雨菲

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