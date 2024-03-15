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跆拳道／爭奧運門票最後機會 教練盼李孟恩放開打

中央社／ 台北15日電
李孟恩(右)。 跆拳道協會臉書
李孟恩(右)。 跆拳道協會臉書

在台灣選手邱義睿、蘇柏亞相繼在巴黎奧運跆拳道亞洲區資格賽8強出局後，明天登場的杭州亞運銅牌李孟恩成最後希望，也讓李孟恩直喊壓力大，而總教練劉祖蔭今天期盼李孟恩能放開來打。

台灣跆拳道代表隊上屆東京奧運亞洲區資格賽一舉拿下4席滿額席次，而距離巴黎奧運僅剩4個多月，至今僅有羅嘉翎靠著世界排名遞補取得巴黎奧運資格。

2024巴黎奧運跆拳道亞洲區資格賽今天起一連2天在中國山東省泰安市舉行，各量級闖進決賽窄門的選手，就能如願前進奧運，台灣隊這次派出3名好手參賽，原先目標「抓2搶3」，但在男子68公斤級邱義睿、女子49公斤級蘇柏亞在相繼止步8強賽後，只能將希望寄託在去年杭州亞運銅牌、男子80公斤級以上李孟恩身上。

上屆東京奧運亞洲區資格賽，壓軸登場羅嘉翎看著前3名上場的隊友都全數達標，當時也曾壓力大而落淚，今年處境雖不同於3年前，但在2名隊友都無緣奧運門票後，同樣是最後出賽的李孟恩所背負壓力可想而知。

李孟恩今天也到場觀戰、替隊友加油，提前感受比賽氛圍，他接受中央社記者訪問時坦言：「有點緊張，我覺得壓力滿大的。」

面對明天比賽，李孟恩期許自己能夠抱持著平常心，他說：「已經很努力了，有沒有（拿到門票）就另外一回事。」

台灣隊總教練劉祖蔭表示，儘管李孟恩明天只要拿下2勝就能取得奧運資格，但2場比賽都將遭遇強敵，特別是4強賽可能對決杭州亞運金牌的中國選手宋兆祥，他期盼李孟恩能全力以赴、放開來打，突破在杭州亞運的表現。

亞運 羅嘉翎 跆拳道

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