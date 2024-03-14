環台賽／以色列車隊搶下黃衫 杜志濠總排46名台將最佳

2024年國際自由車環台公路大賽今進入最終站高雄市站，總長146.44公里上演總冠軍黃衫、衝刺王綠衫的大亂鬥，以色列職業車隊（srael Premier Tech）在開賽20公里帶出的「超快列車」，一路襲捲3個衝刺點後，最後英國21歲車手布萊克摩爾（Joseph Blackmore）以總成績14小時58分21秒搶下總冠軍黃衫，台將部分今天單站依舊以馮俊凱第40名最佳，但個人總成績則是第46名的杜志濠最佳。

環台賽最終站高雄市站，上午從宗教文化景點佛光山佛陀紀念館出發，高雄市站的焦點在3個衝刺點上，由於經過前4站後，黃衫擁有者西班牙車手科博卡永（Ivan Cobo Cayon，西班牙柯恩製藥）與總排第2、3小石祐馬（日本右京）、彼特斯（Carter Bettles，泰國盧賈伊）僅有2秒差距，即便排名第4的布萊克摩爾（Joseph Blackmore，以色列）也只有5秒差距，而三個衝刺點前三名都能有3、2和1秒的減秒獎勵，只要一個衝刺點就隨時可能讓黃衫翻盤，最終由布萊克摩爾、梅西和蓋得（Aaron Gate，西班牙布爾哥）拿下前三名各取得3、2、1秒減秒獎勵，不僅布萊克摩爾反超總排第二，綠衫也改由梅西超前。

不料這群領先集團火力不斷輸出，主集團黃衫科博永卡所屬的柯恩製藥隊拚到沒人，不僅連自己都出來帶隊外，還拜託中華隊吳之皓、杜志濠來幫忙領騎，但還是沒能追上，領先集團連續刷下3個登山點後，布萊克摩爾在以色列車隊友協助下，再飆下第2、3衝刺點的第2、第1，最終三個衝刺點就獲得8秒減秒，得以讓他在個人總成績最後反超拿下黃衫。

布萊克摩爾雖然以單站第9抵達，但靠著三個衝刺點8秒減秒，最終以14小時58分21秒奪下總冠軍黃衫，讓他開心的說：「謝謝隊友過去幾天的協助，我們有個很強的團隊，有機會希望明年可以再來衛冕。」

至於台將今天的表現，依舊以馮俊凱單站第40最佳，中華隊張誌盛第50名，協助做工的杜志濠、吳之皓各獲第66、67，今年中華隊5虎將受到第一站摔車集團波及，最終僅3人完賽，其中以個人總排第46杜志濠最佳，效力日本宇都宮的台將馮俊凱第67、中華隊吳之皓和張誌盛各獲總排第68、84，杜志濠說：「過去阿凱在，我主要是輔助的角色，今年主要要爭取機會，但很可惜第一站就受到影響，只有在第四站小小表現了一下，今年這樣的表現已經算是最好的結果了。」