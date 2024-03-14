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桌球／WTT新加坡大滿貫賽 鄭怡靜李昱諄晉女雙4強

中央社／ 台北14日電
鄭怡靜(左)、李昱諄。 新華社
鄭怡靜(左)、李昱諄。 新華社

台灣女雙組合鄭怡靜與李昱諄今天在世界桌球職業大聯盟（WTT）大滿貫賽新加坡站女雙8強賽，歷經5局激戰，以3比2擊敗與羅馬尼亞的迪亞科努與西班牙的肖瑤茜，闖進4強。

WTT大滿貫賽新加坡站，今天共有3組台將出賽，由女雙組合鄭怡靜與李昱諄打頭陣，而台灣一哥林昀儒除了在男單16強上陣外，也將與搭檔陳思羽拚混雙決賽門票。

鄭怡靜與李昱諄今年曾在果阿球星挑戰賽闖進4強，目前世界排名第5，這次新加坡大滿貫賽女雙首輪輪空，次輪以3比0力挫羅馬尼亞組合薩瑪拉（Elizabeta Samara）與朵拉戈瑪（AndreeaDragoman），挺進8強。

鄭怡靜與李昱諄8強對手為今年曾拿下杜哈球星挑戰賽亞軍、羅馬尼亞的迪亞科努（Adina Diaconu）與西班牙的肖瑤茜這組「歐洲聯軍」。

台灣組合儘管首局以7比11讓出，次局則從9比6領先到被扳平，所幸及時回穩、再度要回領先，並靠著鄭怡靜正手強攻，以11比9扳回一城。

台灣組合第3局未遭遇對手太多抵抗，以11比4再拿下1局，第4局雙方再度上演激戰，台灣組合失誤偏多，浪費聽牌優勢，以9比11讓出，讓對手趁機延長戰線。

決勝局在4比4平手時，鄭怡靜正手強攻，讓對手難以招架，台灣組合直接以一波7比0攻勢收尾，以11比4迎接勝利。

鄭怡靜與李昱諄接下來女雙4強賽，將碰上韓國的朱芊曦與日本的木原美悠。

由於大滿貫賽有參賽名額限制（同協會的雙打組合限制1對），因此這次不少跨國雙打組合參賽，而日、韓這次在女雙項目合作，共派出2組日韓組合，而台灣組合4強賽對手就是其中1組。

挑戰賽 林昀儒 鄭怡靜

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