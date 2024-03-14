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全英羽賽／李哲輝、楊博軒輕鬆晉16強 解釋為何自費參賽

中央社／ 台北14日電
台灣羽球男雙搭檔李哲輝、楊博軒解釋為何是「自費」參加全英羽賽。 新華社
台灣羽球男雙搭檔李哲輝、楊博軒解釋為何是「自費」參加全英羽賽。 新華社

自費參加全英羽球公開賽的台灣羽球男雙搭檔李哲輝、楊博軒今天在首輪32強，以21比6、21比16輕取美國華裔組合邱愷翔、約書亞（Joshua Yuan），闖進16強。

李哲輝、楊博軒近況相當夯，連2週分別拿下超級300德國羽球公開賽冠軍、超級750法國羽球公開賽亞軍，這次來到更高等級的超級1000全英羽球公開賽踢館，盼能延續好狀態。

不過，屬於奧運培訓隊成員的李哲輝這場比賽是自費參賽，他在接受中央社記者訪問時解釋指出，其實協會1年有補助10站的參賽經費，「原本這趟歐洲行預計是要打法國和全英，但因為我自己想要多打德國，所以才把全英的費用先挪去德國用了。」

李哲輝透露，自己喜歡先調整時差，再從較低等級的賽事慢慢往高等級賽事打，所以才會有這樣的安排，「所以從法國改機票飛英國的錢，以及這次全英公開賽住宿的費用，基本上就是我拿部分德國公開賽冠軍獎金來支付。」

李哲輝、楊博軒聯手在德國公開賽奪冠獲得1萬7640美元（約56萬台幣）、法國公開賽亞軍獎金3.4萬美元（約107萬台幣）。

不過，中華民國羽球協會理事長張國祚為了鼓勵李哲輝、楊博軒近2站的好表現，特地跨海送上大紅包，希望李哲輝、楊博軒再接再厲。

台灣組合李哲輝、楊博軒今天是生涯二度對壘邱愷翔、約書亞，打來全不費力，首局開打後直接一波15比1奠定勝基；第2局台灣組合同樣全場都維持領先，最多以18比12取得最大優勢，僅用28分鐘輕鬆直落2過關。

李哲輝表示，其實最近就是順順地打，但從2月初的亞團賽後，「有感覺到我們的失誤越變越少，所以打起來就很順手，可以照自己想要的節奏去控制，希望全英能打到後面一點，爭取更多的奧運積分。」

李哲輝 羽球

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