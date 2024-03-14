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印地安泉女網／報仇闖4強 謝淑薇重返女雙球后倒數

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
謝淑薇和比利時搭檔梅騰絲晉級4強，個人挑戰印地安泉第4冠只差最後2步，重返女雙球后也進入倒數階段。 法新社
謝淑薇和比利時搭檔梅騰絲晉級4強，個人挑戰印地安泉第4冠只差最後2步，重返女雙球后也進入倒數階段。 法新社

今年澳網包辦混雙和女雙金盃的我國「一姊」謝淑薇，和比利時搭檔梅騰絲（Elise Mertens）今天在印地安泉女網賽以6：1、6：4拍下列第6種子的荷蘭素爾絲（Demi Schuurs）／巴西史蒂芬妮（Luisa Stefani），晉級4強，謝淑薇挑戰印地安泉第4冠只差最後2步，重返球后也進入倒數階段。

印地安泉女網賽是WTA 1000分等級大賽，總獎金達925萬8080美金，台比組合名列頭號種子，今天8強對手上月多哈女網賽也是在8強碰頭，當時台比組合直落2吞敗，今天馬上演出「報仇」戲碼，且是一開賽就連破對手2個發球局，取得4：0絕對優勢，順利以6：1先下一城。

第二盤雙方前9局都互保發球局，先發球的台比組合關鍵第10局逼出對手2個破發點，也是自身賽末點，最終在第2個機會拍下勝利，以6：4搶下4強門票，「保底」共享12萬7170美金獎金。

謝淑薇過去在印地安泉女網賽已3度登頂，2014年和中國「金花」彭帥捧冠，2018年和捷克搭檔史翠卡娃（Barbora Strycova）封后，2021年和梅騰絲登頂，相隔3年和梅騰絲再討戰金盃，4強賽將碰列第4種子的美國梅莉雪（Nicole Melichar-Martinez）／澳洲佩蕾絲（Ellen Perez）。

謝淑薇積分已經確定超越目前世界第一的搭檔梅騰絲，不過目前排名第3的澳洲杭特（Storm Hunter）也打進4強，兩組選手最終成績攸關新任球后屬誰。

比利 澳網 謝淑薇

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