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全英羽賽／首局只拿4分 周天成「一輪遊」

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
周天成。圖／聯合報系資料照片
周天成。圖／聯合報系資料照片

世界排名14的我國羽球「一哥」周天成，全英公開賽首輪遭遇世界排名第9的印尼名將喬納坦（Jonatan Christie），小天首局僅拿4分，成9年來交手的最低紀錄，最終連輸2局結束今年全英賽旅程。

兩人過去14度對陣，小天雖以6勝8敗稍居下風，但近兩次碰頭都是小天直落2奪勝。今天第15度碰頭，小天首局一下場就陷入0：8落後，技術暫停時差距更達9分，一路落後下以4：21讓出，也寫下從2015年首度對陣以來的單局最低得分。

第二局小天5：5時連失5分，雖一度追到10：11，但反撲差一步，遭喬納坦以21：15帶走勝利。

全英公開賽總獎金130萬美金，屬於BWF超級1000大賽，男單32籤共有5名台將，昨天「羽球王子」王子維、「左手重砲」林俊易和李佳豪都落馬，今天小天也出局，16強只剩下蘇力揚當代表。

蘇力揚昨天逆轉擊敗世界排名第8、列大會第7種子的印度好手普拉諾（H. S. Prannoy），明天第二輪將碰法國兄弟檔小波波夫（Christo Popov）。

周天成 林俊易 羽球

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