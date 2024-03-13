全英羽賽／挑戰第4冠 戴資穎：不容易但盡力

3度奪下全英公開賽金盃的我國羽球「一姊」戴資穎，生涯最後一次挑戰全英公開賽開出紅盤，以21：11、21：16拍下日本前世錦賽冠軍奧原希望，晉級16強的小戴分享說，想奪冠不容易，但會盡力發揮。

小戴分別在2017、2018和2020年奪下全英公開賽冠軍，和中國名將謝杏芳並列21世紀女單球員最多，今年若能進帳第4冠，將追平印尼傳奇王蓮香，成女單近30年最多冠紀錄。

今天賽後接受全英官方訪問，小戴對於追逐第4冠維持一貫的平常心，她說：「全英是歷史最悠久的比賽，已經一百多年了，我自己很開心贏過三次，但是今年要再贏一次應該不太容易，但我會盡力去發揮。」

早已預告巴黎奧運後將退役的小戴也提到，幾乎所有賽事都是最後一次參加，但沒特別想法，畢竟終極目標就是7月底登場的巴黎奧運，「每個比賽我還是很盡力去打，專注當下，沒有想太多。」

今天面對奧原希望，小戴第一局打得順手，第二局因換場適應風向，2度判斷失誤陷入1：3落後，不過馬上以7：0攻勢反超比分。小戴接受《聯合報》訪問時提到，第一場感覺還可以，「就適應一下方向跟整體打起來的感覺。」