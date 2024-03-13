全英羽賽／葉李配29分鐘拍下世錦賽金牌 麟洋配也闖關

全英公開賽今天進行第2天賽程，打頭陣的我國「一姊」戴資穎開出紅盤，接續上陣的混雙葉宏蔚／李佳馨和黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋也雙雙闖關，葉李配更是只花29分鐘就拍下世界排名第2的南韓世錦賽冠軍組合徐承宰／蔡侑玎，強勢晉級16強。

總獎金130萬美金的全英公開賽屬於BWF超級1000大賽，台將只有小戴列上種子，不過世界排名12的葉宏蔚／李佳馨今天扮種子殺手，首局不曾落後下以21：17先下一城，第二局在把握住蔡侑玎接連失誤，1：2時打出連拿6分攻勢，領先再繼續擴大，最終以21：10拿下對戰2連勝。

左手持拍的葉宏蔚，今天左手掌纏著繃帶出賽，賽後接受全英公開賽大會訪問時透露，是抵達日時搬行李不慎弄到；媒體追問行李是否有什麼重物？他笑說不清楚，「都是女生（隊友）的行李。」

世界排名第10的麟洋配，首輪遭遇世界排名11的印尼組合卡爾南多（Leo Rolly Carnando）／馬丁（Daniel Marthin），首局麟洋配最多陷入8：12落後，但先連趕5分超前，18：18時再連拿2分，第1個局點雖被對手瓦解，但第2次機會逼出對手回球出界，追球到最後一刻的李洋還跳過底線後的廣告看板，戲劇性以21：19先下一城。

第二局麟洋配技術暫停時還以7：11落後，不過恢復比賽後連趕4球追平，16：16平手時再連下3分掌握優勢，最終在第2個賽末點收下勝利，王齊麟還興奮跪地吶喊慶祝。

「麟洋配」和葉李配上周法國公開賽都是首輪出局，層級更高的全英公開賽開出紅盤，目標下月底巴黎奧運積分截止前繼續推高排名。