快訊

美媒：美啟動對台重大軍事合作 陸軍特種部隊長駐

雙北有感！21點36分東部海域規模4.5地震 最大震度3級

阿沁網紅嫩妻認持毒！地檢署外90度鞠躬 哽咽「都是我自己的行為」

全英羽賽／葉李配29分鐘拍下世錦賽金牌 麟洋配也闖關

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
男雙東奧金牌組合「麟洋配」王齊麟／李洋。聯合報系資料照片／記者林伯東攝影
男雙東奧金牌組合「麟洋配」王齊麟／李洋。聯合報系資料照片／記者林伯東攝影

全英公開賽今天進行第2天賽程，打頭陣的我國「一姊」戴資穎開出紅盤，接續上陣的混雙葉宏蔚李佳馨和黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋也雙雙闖關，葉李配更是只花29分鐘就拍下世界排名第2的南韓世錦賽冠軍組合徐承宰／蔡侑玎，強勢晉級16強。

總獎金130萬美金的全英公開賽屬於BWF超級1000大賽，台將只有小戴列上種子，不過世界排名12的葉宏蔚／李佳馨今天扮種子殺手，首局不曾落後下以21：17先下一城，第二局在把握住蔡侑玎接連失誤，1：2時打出連拿6分攻勢，領先再繼續擴大，最終以21：10拿下對戰2連勝。

左手持拍的葉宏蔚，今天左手掌纏著繃帶出賽，賽後接受全英公開賽大會訪問時透露，是抵達日時搬行李不慎弄到；媒體追問行李是否有什麼重物？他笑說不清楚，「都是女生（隊友）的行李。」

世界排名第10的麟洋配，首輪遭遇世界排名11的印尼組合卡爾南多（Leo Rolly Carnando）／馬丁（Daniel Marthin），首局麟洋配最多陷入8：12落後，但先連趕5分超前，18：18時再連拿2分，第1個局點雖被對手瓦解，但第2次機會逼出對手回球出界，追球到最後一刻的李洋還跳過底線後的廣告看板，戲劇性以21：19先下一城。

第二局麟洋配技術暫停時還以7：11落後，不過恢復比賽後連趕4球追平，16：16平手時再連下3分掌握優勢，最終在第2個賽末點收下勝利，王齊麟還興奮跪地吶喊慶祝。

「麟洋配」和葉李配上周法國公開賽都是首輪出局，層級更高的全英公開賽開出紅盤，目標下月底巴黎奧運積分截止前繼續推高排名。

李佳馨 葉宏蔚 麟洋配

延伸閱讀

全英羽賽／大爆冷！台將蘇力揚逆轉世界第8世錦賽季軍

全英羽賽／扯！開賽行李還沒到 王子維穿「春日部防衛隊」練習服上場

法國羽賽／連兩站闖男雙決賽 李哲輝喊「不可思議」

法國羽賽／三局不敵中國組合 麟洋配無緣男雙16強

相關新聞

全英羽賽／前球后對決！戴資穎拍落奧原希望開紅盤

歷史最悠久的全英羽球公開賽今天全面開戰，過去3度封后的我國「一姊」戴資穎率先登場，名列第3種子的小戴和日本前世界錦標賽冠...

全英羽賽／雙雙拍落種子 麟洋配、混雙葉李配闖頭關

全英公開賽今天進行第2天賽程，打頭陣的我國「一姊」戴資穎開出紅盤，接續上陣的混雙葉宏蔚／李佳馨和黃金男雙「麟洋配」王齊麟...

桌球／WTT新加坡大滿貫賽 林昀儒陳思羽闖進混雙4強

台灣組合林昀儒與陳思羽今天在世界桌球職業大聯盟（WTT）大滿貫賽新加坡站混雙8強賽，再度上演5局大戰，最終以3比2力退香...

環台賽／日月潭突圍證明自己 杜志濠單站第23名創最佳

2024年國際自由車環台公路大賽今天進入第4站南投縣站的最長一役，在經過終點前16公里左右的1級登山點形成激烈大亂鬥後，...

桌球／花不到15分鐘！ 鄭怡靜攜李昱諄速進新加坡賽8強

台灣桌球一姐鄭怡靜儘管稍早在世界桌球職業大聯盟（WTT）大滿貫賽新加坡站女單32強出局，但女雙與李昱諄聯手，僅花不到15...

全英羽賽／王子維回飯店才看到行李 羽協發聲明回應狀況　

我國「羽球王子」王子維因行李延誤，導致昨天在全英公開賽沒有自己的裝備能用，只能穿著「蠟筆小新」的衣服打球，最終以13：21、14：21輸給渡邊航貴，止步男單首輪，羽球協會稍早也對此事發聲明回應。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。