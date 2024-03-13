環台賽／日月潭突圍證明自己 杜志濠單站第23名創最佳

2024年國際自由車環台公路大賽今天進入第4站南投縣站的最長一役，在經過終點前16公里左右的1級登山點形成激烈大亂鬥後，中華隊「濠小子」杜志濠也一度領跑下，最終由澳洲25歲車手彼特斯（Carter Bettles，泰國盧賈伊）以3小時55分39秒奪下單站冠軍，總冠軍黃衫也改由西班牙24歲車手科博卡永（Ivan Cobo Cayon，西班牙柯恩製藥）拿下，中華隊杜志濠獲單站第23，不僅是台將今最佳戰績之外，也是中華隊四站以來的最佳排名。

南投縣站以山線路段為主，從南投縣政府出發，行經南投市、名間鄉、集集鎮、水里鄉、魚池鄉、埔里鎮、國姓鄉、草屯鎮等8大鄉鎮，沿途行經集集小鎮著名的綠色隧道、明潭水庫、水里蛇窯、埔里酒廠等著名景點，南投縣站終點在繞行日月潭一周後的向山遊客中心，共計167.15公里，也是本屆環台賽距離最長的一站，途中設有2個衝刺點和1個2級登山點和1級登山點，不僅長度最長，從水里隧道後的爬坡到151公里處的玄奘寺1級登山點難度也相當大。

中華隊教練黃顯熙說：「南投縣站應該是環台賽最困難的一站，關鍵在水里坡，這裡也是中華隊賽前重點訓練的地方，很大的機會在這裡會出現大亂鬥，中華隊現在僅剩3人，在這裡必須與集團跟上才有可能在終點有更好的成績。」

雖然前3站中華隊損兵折將，但今南投縣站前展現大團結，已經退賽的李冠賢、盧紹軒都與中華隊會合，中華隊5虎將內有3人都跟南投有深厚的淵源，其中除了有「南投國王」封號的盧紹軒之外，吳之皓在草屯與外公生活再加上李冠賢在魚池武登村長大，今早就有不少南投車迷到起點前向中華隊合照為他們加油。

大集團在1級登山點前大集結，中華隊杜志濠趁著一段急下坡突圍，雖然很快就被吞沒，但杜志濠最終以3小時56分42秒、單站第23完賽，也是中華隊今年環台賽4站以來的最佳成績，杜志濠說：「過了水里坡後我嘗試了一下，因為我總成績還差3分多鐘，我位子在前面也是一個很好突圍的時間點，我告訴自己『就是今天』，如果自己都說服不了別人，那更說服不了自己，很棒，已經很久沒有這樣的感覺。」

主集團在日月潭水社壩高速追趕領先集團。圖／國際自由車環台賽提供

杜志濠與中華隊友在賽前就苦練水里這個路段，果然發揮奇效，杜志濠的總排名也從第67回升至第46，「今天出發前看到紹軒，很佩服他的毅力，今天我就是幫他騎的，今天有騎出我該有的表現，賽前的訓練確實幫助很大，路熟真的有差。」 中華隊教練黃顯熙也說：「沒話說，總是要試看看開那一槍，至少證明了那些外國車手沒有那麼可怕，經過這一站後找回自信，明天高雄站會給中華隊很大的幫助。」

總冠軍黃衫今也改由24歲的西班牙車手科博卡永拿下，他開心的說：「這是我職業生涯首度穿上黃衫，真是超級開心，謝謝隊友來保護我，去年柯恩製藥也有參加環台賽，但成績並不理想，希望今年有好成績。」但黃衫前五僅10秒差距，明天高雄站的衝刺減秒也將特別激烈，科博卡永說：「我知道，明天將是非常緊張的黃衫保衛戰。」