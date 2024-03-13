跆拳道／李孟恩、邱義睿展兄弟情 攜手拚奧運門票
去年杭州亞運後，李孟恩、邱義睿成為室友，兩人目標一致平時互相鼓勵，盼攜手摘下巴黎奧運跆拳道門票，當李孟恩開口想到海邊走走放鬆，邱義睿也二話不說陪同，展現好交情。
身高190公分李孟恩國小曾是籃球校隊，後來在國中教練牽線下開啟跆拳道生涯，並曾在2018年阿根廷青年奧運奪得銀牌。
去年初李孟恩手臂遭遇嚴重傷勢，面對家人勸退，只得掛保證不會再讓自己受傷，他接受中央社記者訪問時表示：「去年5月就恢復正常訓練，那時候還強迫自己的手跟正常一樣活動，但有些角度還是很痛、就硬轉，強迫讓它趕快恢復。」
傷癒復出的李孟恩，去年參加杭州亞運男子跆拳道80公斤級以上項目，從賽前不被看好，到為台灣帶回1面銅牌，這面銅牌也幫助他提升信心，他直呼：「原來比賽沒有想像中的難。」
為了備戰3月15、16日在中國泰安市舉行的2024巴黎奧運跆拳道亞洲區資格賽，李孟恩今年過年期間放棄與家人團聚機會，一連參加富吉拉、加拿大、美國公開賽，摘下2銅，就是希望能擠進決賽窄門，取得奧運資格。
然而亞運踢出成績，周遭關注的目光也帶給李孟恩無形壓力，同樣在備戰奧運資格賽、國訓中心宿舍室友邱義睿最能感同身受，平時除了會互相鼓勵，也會互虧。
出發前李孟恩原想一個人到海邊走走，他說：「義睿聽到後，就說那他陪我去，後來壓力有緩和很多，但感覺到這邊（泰安）後，壓力又回來了。」
李孟恩過去曾擔任跆拳道好手劉威廷的陪練員，這次出發前學長也特別傳加油簡訊，李孟恩不僅期待能圓夢，他還希望一同參賽蘇柏亞、邱義睿也能搶下門票。
李孟恩這次奧運資格賽所屬80公斤級以上量級，預計有8名好手參賽，尤其杭州亞運金牌的中國選手宋兆祥還可能是關鍵4強賽的假想敵。
李孟恩表示，先前曾在公開賽碰過宋兆祥，那時候輸得很慘，但他賽後檢討覺得是自己放不開，「這次一定會不一樣。」
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