快訊

中華電信光世代上網有「隱藏版方案」！滿足3條件竟送70吋電視、按摩椅 網超心動

不輸肯德基！熱門甜點店北上進駐信義區 大爆款「可頌蛋塔」排1小時也要吃

爸爸其實是祖父、哥哥才是真正的父親！母騙女兒30年身世真相

聽新聞
test
0:00 / 0:00

自由車／環台賽南投站 中華隊5虎將3人是南投子弟

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
國際自由車環台賽第四站今天上午在南投縣起跑，選手將挑戰南投山線路況，爭取好成績。圖／南投縣政府提供
國際自由車環台賽第四站今天上午在南投縣起跑，選手將挑戰南投山線路況，爭取好成績。圖／南投縣政府提供

2024年國際自由車環台公路大賽，今年再次回到南投，第四站南投站今天上午鳴槍開跑，中華隊五名選手中，包括隊長盧紹軒及吳之皓、李冠賢都是南投子弟，力拚爭取最佳成績，為南投爭光。

自由車環台公路賽第四站上午由南投縣長許淑華鳴槍，共有全球38個國家24支隊伍共計205名好手競技，南投站以山線路段為主，自南投縣政府出發後，行經南投市、名間鄉、集集鎮、水里鄉、魚池鄉、埔里鎮、國姓鄉、草屯鎮等8大鄉鎮。

沿途行經集集小鎮著名的綠色隧道、明潭水庫、水里蛇窯、埔里酒廠、台灣藝術大道、國立臺灣工藝研究發展中心等在地景點，終點設在繞行日月潭1圈後的向山遊客中心，共計169.43公里，也是本屆環台賽單站距離最長的一站。大會將在年代電視Youtube進行環台賽現場直播，並在Eurosport歐洲體育台進行精華轉播，讓全世界一起為環台賽加油。

許淑華說，為南投體育的發展，努力爭取國際體育賽事到南投舉辦，也希望透過自由車環台賽等國際賽事，將南投美景行銷各國，吸引國外人士到南投來旅遊，創造南投休閒運動商機。

今年賽事為國際自由車總會(UCI)登錄為2.1級頂尖賽事，難得的是，中華隊5名選中，有3人士南投子弟。隊長盧紹軒來自南投市、還有在草屯長大的吳之皓、及出身魚池鄉的李冠賢，一起努力爭取佳績為縣為國爭光。

國際自由車環台賽第四站今天上午由南投縣長許淑華領騎，希望藉由國際賽事，吸引各國旅客到南投觀光。圖／南投縣政府提供
國際自由車環台賽第四站今天上午由南投縣長許淑華領騎，希望藉由國際賽事，吸引各國旅客到南投觀光。圖／南投縣政府提供
國際自由車環台賽第四站今天上午在南投縣起跑，選手將挑戰南投山線路況，爭取好成績。圖／南投縣政府提供
國際自由車環台賽第四站今天上午在南投縣起跑，選手將挑戰南投山線路況，爭取好成績。圖／南投縣政府提供
國際自由車環台賽第四站今天上午在南投縣起跑，選手將挑戰南投山線路況，爭取好成績。圖／南投縣政府提供
國際自由車環台賽第四站今天上午在南投縣起跑，選手將挑戰南投山線路況，爭取好成績。圖／南投縣政府提供

環台賽 自由車

延伸閱讀

超跑迎娶算什麼？南投「重量級」迎親車隊超霸氣！

使用津棧蘇丹紅辣椒粉做產品 南投回收13萬公斤

南投竹山發展停滯 太極峽谷要蓋纜車進度曝光

環台賽／盧紹軒退賽中華隊僅剩3人 馮俊凱單站23最佳

相關新聞

自由車／環台賽南投站 中華隊5虎將3人是南投子弟

2024年國際自由車環台公路大賽，今年再次回到南投，第四站南投站今天上午鳴槍開跑，中華隊五名選手中，包括隊長盧紹軒及吳之...

駝峰航海基金會推動帆運 邀世界冠軍葛雷倫父子分享

駝峰航海運動基金會昨晚舉辦的世界著名航海家葛雷倫（Grelon）父子分享會，40餘位國內船東與勞力士盃帆船賽世界冠軍齊聚...

桌球／WTT新加坡大滿貫賽 林昀儒/陳思羽逆轉晉混雙8強

台灣一哥林昀儒在搶下世界桌球職業大聯盟（WTT）大滿貫賽新加坡站男單16強門票後，晚間與陳思羽在混雙16強上陣，在化解2...

全英羽賽／大爆冷！台將蘇力揚逆轉世界第8世錦賽季軍

總獎金130萬美金的全英羽球公開賽今天在伯明罕點燃戰火，我國男單好手蘇力揚爆出賽會大冷門，他以3局逆轉世界排名第8、列大...

全英羽賽／行李卡機場 王子維3隊友提供裝備「只有內在美是自己的」

歷史最悠久的全英公開賽今天點燃戰火，我國「羽球王子」王子維首日出賽卻遇行李卡機場意外，全身上下從球拍到球鞋等各項裝備都是...

桌球／WTT新加坡大滿貫賽 林昀儒闖進男單16強

台灣桌球一哥林昀儒今天世界桌球職業大聯盟（WTT）大滿貫賽新加坡站單日2戰，男單32強賽以直落3橫掃西班牙選手羅貝斯，闖...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。