自由車／環台賽南投站 中華隊5虎將3人是南投子弟

2024年國際自由車環台公路大賽，今年再次回到南投，第四站南投站今天上午鳴槍開跑，中華隊五名選手中，包括隊長盧紹軒及吳之皓、李冠賢都是南投子弟，力拚爭取最佳成績，為南投爭光。

自由車環台公路賽第四站上午由南投縣長許淑華鳴槍，共有全球38個國家24支隊伍共計205名好手競技，南投站以山線路段為主，自南投縣政府出發後，行經南投市、名間鄉、集集鎮、水里鄉、魚池鄉、埔里鎮、國姓鄉、草屯鎮等8大鄉鎮。

沿途行經集集小鎮著名的綠色隧道、明潭水庫、水里蛇窯、埔里酒廠、台灣藝術大道、國立臺灣工藝研究發展中心等在地景點，終點設在繞行日月潭1圈後的向山遊客中心，共計169.43公里，也是本屆環台賽單站距離最長的一站。大會將在年代電視Youtube進行環台賽現場直播，並在Eurosport歐洲體育台進行精華轉播，讓全世界一起為環台賽加油。

許淑華說，為南投體育的發展，努力爭取國際體育賽事到南投舉辦，也希望透過自由車環台賽等國際賽事，將南投美景行銷各國，吸引國外人士到南投來旅遊，創造南投休閒運動商機。

今年賽事為國際自由車總會(UCI)登錄為2.1級頂尖賽事，難得的是，中華隊5名選中，有3人士南投子弟。隊長盧紹軒來自南投市、還有在草屯長大的吳之皓、及出身魚池鄉的李冠賢，一起努力爭取佳績為縣為國爭光。