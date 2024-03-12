全英羽賽／大爆冷！台將蘇力揚逆轉世界第8世錦賽季軍

總獎金130萬美金的全英羽球公開賽今天在伯明罕點燃戰火，我國男單好手蘇力揚爆出賽會大冷門，他以3局逆轉世界排名第8、列大會第7種子的印度好手普拉諾（H. S. Prannoy），寫下生涯首度擊敗世界前10的紀錄。

蘇力揚世界排名32，國內落後排名14的「一哥」周天成、排名21的「左手重砲」林俊易和排名23的「羽球王子」王子維，但今天首度碰去年世錦賽奪季軍的普拉諾打出驚奇。蘇力揚首局雖以14：21讓出，第二局馬上打出連拿8分的開局攻勢，一路領先下以21：13扳平局數；決勝局蘇力揚又是前半段就取得領先，最終以再一個21：13收下勝利，成為1小時7分鐘大戰勝家，也是今天唯一男單奪勝的台將。

全英公開賽屬於BWF超級1000大賽，今天共有8組台將上陣，男單就有4人，世界排名21的林俊易首輪面對世界排名15的中國翁泓陽，首局3：3時打出一波11：0狂攻拉開領先，儘管20：13時浪費5個賽末點，仍有驚無險以21：18先下一城；但第二局林俊易以16：21讓出，決勝局10：12又連失4球遭拉開差距，最終以16：21遭逆轉。

「羽球王子」王子維在行李卡機場下只能借隊友們的裝備出賽，以14：21、13：21敗給世界排名20的日本對手渡邊航貴；男單世界排名35的李佳豪，首輪遭遇世界排名第5的印尼名將金廷（Anthony Sinisuka Ginting）也沒能闖關，以13：21、17：21出局。

男雙張課琦／柏禮維成為最先奪勝的台將組合，兩人以21：10、21：14拍下加拿大世界排名37的李家瑋／林德曼，女單今天唯一出賽的白馭珀也以21：16、21：11拍下卡夏普（Aakarshi Kashyap），晉級16強。

女雙李佳馨／鄧淳薰面對世界排名14的泰國艾姆薩德姊妹錯過首局機會，以18：21、12：21遭淘汰。