桌球／WTT新加坡大滿貫賽 林昀儒闖進男單16強

台灣桌球一哥林昀儒今天世界桌球職業大聯盟（WTT）大滿貫賽新加坡站單日2戰，男單32強賽以直落3橫掃西班牙選手羅貝斯，闖進16強賽，稍後將與陳思羽在混雙16強賽上陣。

世界排名第8的林昀儒今年2月在韓國釜山舉行的世界桌球團體錦標賽，幫助台灣男團摘銅，並取得巴黎奧運團體參賽資格，這次前往新加坡參加WTT大滿貫賽新加坡站，除了報名男單項目外，混雙將與陳思羽繼續攜手。

台灣選手這次共有4人晉級男單32強，包括林昀儒、莊智淵、高承睿以及從資格賽突圍的馮翊新。林昀儒今天碰上西班牙選手羅貝斯（Alvaro Robles），雙方曾在今年1月杜哈球星挑戰賽交手，當時由林昀儒帶走勝利。

林昀儒今天以11比7拿下首局後，次局連續攻勢也迫使對手頻頻發生失誤，林昀儒開局以4比0領先，儘管隨後遭遇亂流，被追成1分差，所幸仍及時回穩，以11比6再下一城。

林昀儒第3局雖然一開始連得3分，但後續打得並不順手，遭對方以9比8超前，林昀儒關鍵時刻靠著正手強攻、扭轉戰局，以11比9贏得勝利。

林昀儒16強將對戰羅馬尼亞選手尤尼斯古（OvidiuIonescu）；而稍早男單32強爆冷門，中國球王樊振東以1比3輸給林詩棟，無緣晉級。

另外，台灣「桌球教父」莊智淵、高承睿這組「師徒檔」男雙首輪先盛後衰，以11比6、8比11、5比11、9比11敗給比利時組合艾雷葛洛（Martin Allegro）與拉森福斯（Adrien Rassenfosse），無緣晉級。