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全英羽賽／扯...開賽行李還沒到 王子維穿「春日部防衛隊」練習服上場

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全英羽賽／扯！開賽行李還沒到 王子維穿練習服上場結果輸球

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
王子維穿著練習球衣比賽。擷圖自畫面
王子維穿著練習球衣比賽。擷圖自畫面

上周法國公開賽拍下丹麥「世界球王」安賽龍，我國「羽球王子」王子維打出代表作後卻遇意外，轉戰全英公開賽發生行李沒到的意外，今天是穿著練習服上陣，畫面突兀，最終又以14：21、13：21敗給世界排名20的日本對手渡邊航貴，首輪止步。

全英公開賽屬於BWF超級1000系列大賽，總獎金高達130萬美金，今天首日賽程登場，我國女雙李佳馨／鄧淳薰打頭陣，王子維第2場接棒出賽，但他卻穿著蠟筆小新練習服出場，而非印有名字的正式賽服，原來是行李還卡在伯明罕機場，只能以一身不熟悉的裝備出賽。

世界排名23的王子維，過去3度碰渡邊航貴都吞敗，今天首局先陷入2：8落後，雖一度追到11：12，但反撲差一步，以14：21讓出首局；第二局王子維只有開局先奪分嚐到領先滋味，渡邊航貴2：2時連拿4分取得領下，再把握王子維失誤較多狀況，讓渡邊航貴以21：13拿下對戰4連勝。

先出賽的李佳馨／鄧淳薰，面對世界排名14的泰國艾姆薩德姊妹，首局從7：14絕對落後到18：18扳平，但遭對手連拿3分搶下首局，第二局姊妹檔更在14：12領先時連拿7分，直接以21：18、21：12拿下勝利。

今天首日賽程共有8組台將上陣，排在第3球場開場的男雙張課琦／柏禮維成為最先奪勝的台將組合，兩人以21：10、21：14拍下加拿大世界排名37的李家瑋／林德曼，晉級16強。

羽球「一姊」戴資穎，剛打進法國公開賽決賽的男雙李哲輝／楊博軒和「一哥」周天成等，都是明天第2日出賽。

李佳馨 王子維 羽球

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