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環台賽／盧紹軒退賽中華隊僅剩3人 馮俊凱單站23最佳

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
中華隊長盧紹軒（左2）因傷飲恨退賽，台將馮俊凱（右2）以單站23最佳。圖／國際自由車環台賽提供
中華隊長盧紹軒（左2）因傷飲恨退賽，台將馮俊凱（右2）以單站23最佳。圖／國際自由車環台賽提供

2024國際自由車環台賽今進入第三站浪漫台三線站，總長154.3公里蜿蜒曲折的賽道，前站發揮出色的以色列車隊在艷陽高照下出現小失誤，遭7人小組逃脫成功抵達終點，由25歲澳洲車手尼奎奧爾登（Bentley Niquet-Olden，澳洲快取隊）以3小時32分46秒奪下單站冠軍，至於中華隊長盧紹軒受傷勢影響，最終決定飲恨退賽，台將則以馮俊凱單站23表現最佳。

尼奎奧爾登去年出賽浪漫台三線站還屈居倒數最後一名進站（單站第95名），今年成功雪恥，為自己拿下首個亞洲賽事單站冠軍，雖然總成績黃衫排名依舊由以色列車隊哈洛因（Mason Hollyman）領先，但其他三色冠軍衫全部換人。

今年浪漫台三線站首度從新埔褒忠亭義民廟出發，終點跟過往一樣設於台中石岡旅客服務中心，在客家委員會支持與號召之下，打造出總長154.3公里的經典賽道，賽道前70公里設有2個衝刺點，後半段有兩個登山點，其中在84.11公里仙山是今年環台賽唯二的一級登山點，上下起伏蜿蜒的賽道，極度考驗車手的爬坡和操控車子的能力。

前一天表現極佳的中華隊盧紹軒，今起跑前就展示他腫起來像「麵龜」的右手腕，他賽前忐忑的說：「能撐就撐，第四站南投鄉親還在等我，但今天下坡考驗操控車子的能力，我等於只能用左手一隻手來操控車子，能騎多少算多少。」

中華隊教練黃顯熙也擔憂的說：「紹軒傷的右手腕剛好是車手剎車使用率最高的前輪，這對他在下坡極速時對車子的操控會是一大隱憂，有提醒他不要勉強。」

最終盧紹軒在進到仙山後，還是忍痛退賽，無緣在明天家鄉南投縣站中登場，另效力於摩洛哥西迪阿里車隊的台將王胤之也因超時退賽，由25歲澳洲車手尼奎奧爾登率先壓線奪下單站冠軍，有趣的是，尼奎奧爾登去年首度參加環台賽在浪漫台三線站吊車尾獲第95名勉強完賽，但僅僅過了一年後終於在本站雪恥拿到個人在亞洲第一個單站冠軍。

雖然黃衫依舊由以色列車隊的哈洛因（Mason Hollyman）續披，但尼奎奧爾登說：「我們的車隊策略是一直希望可以在前面，但今天的領先集團速度夠快，我們有點小失誤，但希望接下來可以更努力。」

至於台將部份，依舊以效力日本宇都宮車隊的馮俊凱獲單站總排第23最佳，中華隊在盧紹軒退賽後，僅剩最後3人，吳之皓、杜志濠以分站第41、45完賽，小將張誌盛在鯉魚潭水庫時落隊，最終以第85完賽。

吳之皓說：「蠻意外的，主集團在最後2公里有看到領先集團尾巴，但最後還是沒能追上；我的位置到最後沒有很好，也幫不到杜志濠，只能在主集團控制好自己的位置，現在只能多多跟國際車隊學習比賽的經驗。」

對於今天中華隊的表現，教練黃顯熙說：「在首站被摔車波及後，今天可以有這樣表現已經是最好的結果，本來是希望三個人可以跟在主集團，最後再由在這裡訓練狀況不錯的杜志濠來衝成績，但可惜誌盛沒跟上再加上主集團最後也沒能追上7人領先集團，今天算是水準的表現。明天南投縣站會是關鍵一站，要做好心理準備接受震撼教育，現在就是希望個人成績都能持續進步。」

中華隊 環台賽 馮俊凱

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