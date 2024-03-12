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印地安泉網賽／爆冷敗給「幸運輸家」 約克維奇：非常糟的一天

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
「球王」約克維奇邁阿密網賽失利。 路透
「球王」約克維奇邁阿密網賽失利。 路透

塞爾維亞「世界球王」約克維奇Novak Djokovic）相隔5年再戰印地安泉名人賽，沒想到卻提前落馬，且是在第三輪以4：6、6：3、3：6敗給世界排名123的義大利「幸運落敗者」納爾迪（Luca Nardi），爆出賽會最大冷門，他也坦言今天是「非常糟糕的一天」。

小約前一度參加印地安泉名人賽已是2019年，之後因新冠肺炎疫情和未接種疫苗無法入境美國等因素，直到今天才重返過往拿過5座金盃的印地安泉，不料澳網決賽後的第一站卻早早出局。

「他是以幸運失敗者身份進入會內賽，所以他真的沒什麼好輸的，所以他表現出色。」約克維奇如此評價20歲的義大利對手，36歲的「球王」說：「他值得這場勝利，我比較驚訝是我的水準，我打得非常、非常糟。」

小約提到，對手發揮出色，自己又有失水準，兩者相加就造成了今天的結果，「他有很棒的一天，我則是非常、非常糟的一天，這對我是很負面的結果。」

納爾迪。 路透
納爾迪。 路透

已屬「大齡」選手，小約本季精選場次出賽，印地安泉名人賽不過是他本季第3站比賽，「一場比賽早早出局感覺當然很不好，尤其是在這裡，我已經5年沒來參賽，我真的想有好表現，但事與願違，我們要往前看。」

挑戰印地安泉第6冠夢碎，小約直接預告，會繼續參加緊接登場的邁阿密名人賽，他表示過去幾年缺席印地安泉和邁阿密合稱的「陽光雙賽」，今年可以參加十分期待也享受，「邁阿密就在眼前，讓我們看看會有怎樣的發展。」

20歲的納爾迪爆出冷門，世界排名百名外的他說：「今晚之前我沒沒無聞，希望大家享受這場比賽，我非常開心這場勝利。」

Novak Djokovic 澳網 約克維奇

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