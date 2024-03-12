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印地安泉女網／拍下「英國甜心」 莎芭蓮卡寫特別紀錄

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
白俄羅斯名將莎芭蓮卡拍落「英國甜心」瑞度卡努。 路透
白俄羅斯名將莎芭蓮卡拍落「英國甜心」瑞度卡努。 路透

印地安泉女網賽今天上演「大滿貫」對決，今年澳網完成衛冕的白俄羅斯名將莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）第三輪面對前美網冠軍、「英國甜心」瑞度卡努（Emma Raducanu），以6：3、7：5拍下勝利，晉級16強。

瑞度卡努2021年美網寫下會外賽開始連勝10場登頂的灰姑娘驚奇，但一鳴驚人後受傷勢影響，再沒亮眼成績；去年澳網首度奪下大滿貫的莎芭蓮卡則是維持狀態，一度登上「世界球后」以外，今年澳網寫下連霸，印地安泉女網賽名列第2種子，今天只花95分鐘就拿下首度碰瑞度卡努的勝利。

這場勝利讓莎芭蓮卡2024年成績推進到13勝2敗，去年印地安泉打下亞軍的她說：「我知道瑞度卡努的程度在那裡，她也可以打出一些好球，但在一些關鍵時刻，我很專注在自己身上，還有我在場上該做到的事情，我想我做得很好。」

印地安泉女網賽屬於WTA 1000等級的大賽，莎芭蓮卡去年雖敗給哈薩克「艾司女王」芮芭奇娜（Elena Rybakina），手上仍握有5座WTA 1000分冠軍，最近一次是去年紅土賽季的馬德里女網賽。

莎芭蓮卡還有另項特別紀錄，她成「英國殺手」，生涯6度碰英國對手全部奪勝；瑞度卡努則是6度碰世界前10的對手都吞下敗仗。

澳網 瑞度卡努 莎芭蓮卡

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