快訊

雙雙罹難…登山協會會長夫婦攀玉山失聯 搜救人員今早尋得兩遺體

進口毒辣粉禍害全台 龍海同記食品負責人80萬交保後爆失聯

論文期刊一條龍造假服務 學者指谷歌學術搜尋恐有漏洞

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陳彥博瑞典極地橫越賽奪亞軍 最重要裝備是「台灣味」

中央社／ 斯德哥爾摩11日專電
台灣超級馬拉松好手陳彥博在瑞典參加500公里不休息極地橫越賽，拿下亞軍好成績。 截圖自陳彥博粉絲團
台灣超級馬拉松好手陳彥博在瑞典參加500公里不休息極地橫越賽，拿下亞軍好成績。 截圖自陳彥博粉絲團

台灣超級馬拉松好手陳彥博在瑞典參加500公里不休息極地橫越賽，拿下亞軍好成績，他在賽後休息完接受中央社訪問時說，這趟跑完很開心，能再次突破自我，心滿意足。

陳彥博此次在瑞典北部上卡利克斯（Överkalix）參與拉普蘭極地橫越賽（Montane Lapland ArcticUltra），500公里的項目於3日開跑，陳彥博在9日完成賽事，花了6天7小時又36分鐘，拿下分組第2名。

陳彥博賽後回到旅館倒頭就睡，整整睡了15個小時才稍微恢復精神，接受媒體訪問。

陳彥博說，這次比賽跟以往不太一樣，他跟排名第1的法國選手柯巴瑞耶（Thierry Corbarieu）在比賽期間不斷互相挑戰，前4天幾乎都是在近距離內互相追趕。

陳彥博打趣地說，兩人各自的加油群組會在線上關注對方動態，「柯巴瑞耶的支持者會注意我的動態並告訴柯巴瑞耶，那個來自亞洲的台灣人沒有在睡覺，或是不斷提醒Tommy（陳彥博英文名）追上來了」。

陳彥博的支持者也會關注柯巴瑞耶的動態，並適時給陳彥博提醒。

這樣的良性競爭讓陳彥博突破自我極限，他認為狀態跟表現都比預期好，儘管這次完賽後雖然身體疲憊不堪，整個人瘦了6公斤、免疫力還大幅下降，大腿脂肪也幾乎消失殆盡，但陳彥博表示，他感覺很滿足也很開心。

柯巴瑞耶也不藏私地向陳彥博分享「短暫深層睡眠策略」，以及在比賽中如何節省每分每秒，甚至還幫陳彥博查看裝備，給予如何減少雪橇負重的建議。

陳彥博告訴中央社記者，已經跟柯巴瑞耶約好以後有機會到彼此的國家一起訓練、跑步，希望能帶柯巴瑞耶體驗台灣的高山。他並指出，這次出賽發現可以更獨立在黑夜裡度過，心境感覺更平靜，更能適應長程耐力賽。

陳彥博也說，每次比賽結束，都會更加珍惜生活中一切被認為理所當然的事物，例如吃到食物、洗熱水澡，更透露參加比賽很重要的「裝備」就是維力炸醬麵，因為能吃到家鄉的食物是很幸福的事，也讓他很有安全感。

此外，陳彥博認為這次比賽受到瑞典大自然眷顧，不只看到許多美景，還得到許多深刻體驗，並遇到可敬對手學習，他也對自己再次突破自我極限感到滿意與驕傲。

陳彥博將繼續賽後修復，之後會留在瑞典北部繼續進修雪地相關知識與訓練，結束後才會返台，接著準備9月在肯亞的超馬比賽訓練。

超馬 陳彥博

延伸閱讀

總部升起瑞典國旗 北約典禮歡迎新會員 軍事實力不容小覷

瑞典極地橫越賽 台灣超馬好手陳彥博奪分組第2

瑞典極地橫越賽／陳彥博最後衝刺可望奪第2

超馬／拉普蘭500公里極地橫越賽 陳彥博零下18度想拚第1

相關新聞

全英羽賽／戴資穎挑戰賽史第4冠 比肩李宗偉紀錄

超級1000系列全英公開賽今天正式點燃戰火，我國一姊戴資穎將挑戰賽史第4冠，比肩大馬男單傳奇李宗偉創下的紀錄。 戴資穎將在巴黎奧運後退休，今年是她最後一次參加全英賽，首輪將面對世界排名第18的日

拳擊／奧運資格賽出線 陳念琴3戰奧運目標奪金

去年杭州亞運雖錯過巴黎奧運門票，我國拳擊「抗癌女鬥士」陳念琴在巴黎奧運世界區第一次資格賽就搶下奧運參賽權，她關鍵8強賽以...

羽球／法國賽奪冠 球后安洗瑩巴黎奧運搶金要克服膝傷

世界球后、南韓羽球一姊劍指南韓奧運女單金牌！ 22歲的南韓羽球一姊安洗瑩日前在法國羽球公開賽，強勢逆轉日本好手山口茜奪冠，拿下巴黎奧運前哨戰有助於心態調整。安洗瑩本季做好萬全準備挑戰國家金牌荒，她上

印地安泉女網／拍下「英國甜心」 莎芭蓮卡寫特別紀錄

印地安泉女網賽今天上演「大滿貫」對決，今年澳網完成衛冕的白俄羅斯名將莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）第三輪面對...

陳彥博瑞典極地橫越賽奪亞軍 最重要裝備是「台灣味」

台灣超級馬拉松好手陳彥博在瑞典參加500公里不休息極地橫越賽，拿下亞軍好成績，他在賽後休息完接受中央社訪問時說，這趟跑完...

桌球／擴能計畫讓運科走進生活 莊智淵也參與文創商品製作

由台灣師大休旅所教授陳美燕擔任主持人的「擴大運動科學研究能量與成果橋接計畫」（簡稱：運科擴能計畫），除了競技運動的運動科...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。