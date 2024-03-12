擴能計畫讓運科走進生活 莊智淵也參與文創商品製作

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
運科擴能計畫希望讓運動科學進入生活之中。圖／台灣師大提供
運科擴能計畫希望讓運動科學進入生活之中。圖／台灣師大提供

由台灣師大休旅所教授陳美燕擔任主持人的「擴大運動科學研究能量與成果橋接計畫」（簡稱：運科擴能計畫），除了競技運動的運動科學成果外，更希望擴大影響力，尤其是針對社會或社會人文的影響，讓運動科學進入生活，今年特地在日前結束的「TaiSPO 2024台灣國際運動及健身展」設立攤位，正是希望傳達運科與社會連結緊密的訊息。

本次展覽攤位結合今年舉行的巴黎奧運，不但舉辦論壇互動，還設置可以與巴黎奧運吉祥物「弗里吉」一同入鏡的拍貼機，更邀請兩位奧運國手，分別是桌球國手莊智淵與前跆拳道國手陳怡安參與文創商品的製作。

關懷流浪動物議題的莊智淵，與家扶中心合作，製作永續使用的餐餐袋，陳怡安知名的手工皂也有了永續使用的皂盤，陳美燕說：「運動員從事體育競技之餘，也關心社會議題，也希望帶動社會的影響力。」

除了運動員與社會議題的結合與關懷，運動科學與日常生活的結合，更是運科擴能的重要核心，由陳美燕主持的運科擴能計畫，包含七個子計畫，不僅僅是協助競技運動發展，更希望透過運動去宣傳相關理念，她特別點出兩個子計畫，包括「悠優森呼吸app」與「Sports Fun題」，都是運動科學實際運用在日常生活的最好範例。

「悠優森呼吸app」由國立台灣師範大學資訊工程系副教授賀耀華率領研究生執行，結合廠商系統，提供民眾直接線上查詢各地健走路線的空氣品質，未來除了希望貼近民眾生活圈，還希望打造類似「健康幣」結合商家消費，鼓勵民眾運動。

「Sports Fun題」則由逢甲大學資訊工程學系副教授許懷中研發，將賽事轉播直接透過應用程式，同時提供給有意參與的民眾，讓民眾可以直接成為賽事主播或講評，不僅是滿足民眾的「主播夢」，未來還將與更多基層或在地運動結合，強化各項賽事的能見度。

桌球教父莊智淵也參與文創商品製作。圖／台灣師大提供
桌球教父莊智淵也參與文創商品製作。圖／台灣師大提供

桌球 莊智淵 跆拳道

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