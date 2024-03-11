高球／4位球星擔任台灣奧迪品牌大使 攜手推動在地發展

台灣奧迪今天正式啟動「Audi Golf League 揮出你的進化之路」年度計畫，邀請職業高爾夫球星詹世昌、李玠柏、錢珮芸、侯羽薔擔任品牌大使，以個人高球生涯的進化旅程，為年度計畫拉開序幕。

相關計畫包括品牌賽事：持續舉辦Audi quattro Cup車主盃系列賽、名人菁英盃，號召各方好手切磋球技、促進交流。

親子高球營：以趣味方式帶領孩童學習高球運動，豐富家庭相聚時光。

經銷商高爾夫競賽：與全台Audi 經銷夥伴合作，為不同區域的高球運動社群帶來更多互動。

展間體驗：計劃於Audi展示中心導入虛擬高爾夫設施，讓每位造訪展示中心的消費者都能體驗揮桿樂趣。

台灣奧迪總裁安薩瑞（Rahil Ansari）表示，台灣擁有許多專業環境與優秀選手，希望藉由推動「Audi Golf League 揮出你的進化之路」年度計畫，為所有熱愛高球運動的車主與消費者創造更完整的體驗，非常榮幸邀請4位優秀的職業選手擔任品牌大使，攜手推動在地高爾夫運動發展。

關於此次合作，品牌大使們表示：「高爾夫本身是一個孤獨的運動，要達到心中理想的狀態必須要放手一搏、持續進步。雖然過程可能會單調乏味，但透過日復一日的努力和不懈精進，終將成為自己所期許的樣子。我們將這股態度融入到此次成為台灣奧迪品牌大使的期望中，讓進化的精神引領我們不斷向前，與Audi一起揮出屬於我們的進化之路。」