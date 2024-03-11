高球／詹世昌瞄準亞巡賽主戰場 力拚LIV參賽資格

台灣男子職業高爾夫好手詹世昌今天出席擔任國際汽車品牌的高爾夫計畫大使，他透露，今年的目標就是要打進LIV的資格賽，希望明年能成為LIV的一員。

LIV是由沙烏地阿拉伯公共投資基金在2021年所創立的職業高爾夫巡迴賽，LIV指羅馬數字的「54」，也就是在標準72桿的高爾夫球場上，每一洞都抓博蒂的意思。

LIV成立後，以高額的比賽獎金以及相當舒適且比較輕鬆的賽程，重金挖角許多美國職業高爾夫協會（PGA）大咖球員加盟，更一度造成2個職業巡迴賽的緊張關係。

今年將以亞洲職業高爾夫巡迴賽為主戰場的詹世昌透露，「今年的目標，就是要打進LIV積分榜前40名，取得年底資格賽的參賽機會，最終目標就是希望明年能打進LIV這個巡迴賽。」

詹世昌笑說：「美國已經有2名同學（潘政琮、俞俊安）在打拚了，所以我來試試看能否成為台灣打進LIV的第1人，若真的能如願，也能讓我老婆、小孩過著更好的生活。」

根據亞巡賽官網賽程顯示，今年已經確定有7場攸關LIV資格的「The International Series（國際系列賽）」，據稱最終會達到10場，而最終國際系列賽積分前40名的球員，就可參加LIV的資格賽。

台灣另一名亞巡賽好手李玠柏，去年就曾擠進LIV資格賽的窄門，只可惜年底臀部拉傷，錯失比賽機會，台灣今年共有5人獲得亞巡賽的全卡會員。

車廠深耕台灣高爾夫 品牌大使詹世昌熱愛開車跑山

台灣從事高爾夫的運動人口越來越多，國際知名車廠看中這商機，將在台灣推出「Audi Golf League」計畫，擔任品牌大使之一的詹世昌透露，現在的休閒時光就是和朋友開車跑山。

「Audi Golf League」計畫邀請來4名錢珮芸、詹世昌、李玠柏、侯羽薔等4人職業高爾夫好手，在未來1年擔任品牌大使，今天除了錢珮芸因為昨天剛結束在中國的比賽無法現身外，其餘3人都出席會場。

詹世昌在中央社訪問時透露自己愛車的原因，「我從小就特別愛研究各類行的跑車，也很愛速度感，現在我已經成家、有小孩，但每逢假日的早上還是會跟朋友相約去跑一下山路，這是我最開心的時光，因為下午就得回家顧小孩。」

詹世昌強調，年輕的時候很喜歡奧迪這個品牌，因為設計感很強，加上年輕人也很愛這種運動感，所以才會接下這次品牌大使的任務。

今年將從LPGA次級巡迴賽拚戰的侯羽薔，今晚就要搭機前往美國備戰台灣時間週4開始的賽事。她透露自己也有駕照，但開車的機會不多，「畢竟在美國還有姊姊作伴，平常都是她開車載我。」

台灣奧迪行銷處長石田英明在致詞時表示，高爾夫在全球受喜愛運動排名第9，台灣在去年打高爾夫球的人口也成長15%，「而且還有像潘政琮這樣的好手，拿過美巡賽冠軍也獲得奧運獎牌，這些都是我們想要跟台灣高爾夫結合的因素。」

石田英明強調，奧迪過去在台灣就積極贊助各類運動，像是路跑、車主盃高球賽，甚至也已經連續贊助台灣職籃P. LEAGUE+聯盟新北國王籃球隊多個賽季。