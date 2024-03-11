印地安泉女網／瓦解對手2盤末點 台將僅存希望謝淑薇闖8強

今年澳網包辦混雙和女雙金盃的我國「一姊」謝淑薇，和澳網奪冠的比利時搭檔梅騰絲（Elise Mertens）今天瓦解日本加藤未唯／印尼蘇加迪（Aldila Sutjiadi）2個盤末點，以直落二拿下勝利，印地安泉女網賽8強就位，謝淑薇也成僅存的台將代表。

印地安泉女網賽是WTA 1000分等級大賽，總獎金達925萬8080美元，台比組合名列頭號種子，今天第二輪碰日印組合，首盤呈現破發球局大戰，第3局開始連5局雙方行程互破形式，台比組合雖2度遭破發球局，但也4度破發成功，以6：3先下一城。

第二盤台比組合第9局雖先遭破發，但對手第10局的盤末發球局瓦解2個「盤末點」危機，回破後將局數扳平成5：5，接續雙方互相保發，戰局進入「搶7」；台比組合「搶7」中連拿5分奠定勝基，最終就以7：6（7：1）迎接勝利。

謝淑薇在印地安泉女網賽戰績豐碩，過去她3度登頂，2014年和中國大陸「金花」彭帥捧冠，2018年和捷克搭檔史翠卡娃（Barbora Strycova）封后，2021年和今年同樣搭檔梅騰絲登頂，今年除尋求第4冠，還有機會重登女雙世界第一。

另名台將詹皓晴稍早登場，她和墨西哥夥伴歐兒摩絲（Giuliana Olmos）出師不利，面對美國組合穆罕默德（Asia Muhammad）／日本柴原瑛菜，台墨組合首盤「搶7」讓出，第二盤更吞下「貝果」，以6：7（6：8）、0：6吞敗。

昨天寶島女將吳芳嫺也在首輪落馬，代表印地安泉女網賽只剩謝淑薇繼續挺進。