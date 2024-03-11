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羽球／戴資穎世界排名被山口茜拉近 奧運積分維持第3
我國一姊戴資穎上周法國羽球公開賽止步四強，南韓球后安洗瑩擊敗日本好手山口茜，奪下冠軍，羽球媒體《Statminton》也公布本周最新世界排名。
安洗瑩在冠軍戰以18：21、21：13、21：10逆轉日本好手山口茜，奪下個人本季第2冠，目前積分115114分，高居世界第一。陳雨菲以102596分排第2，小戴以97036分排第3，山口茜拿到亞軍進帳9350分，目前積分93517分，只差小戴3519分。
巴黎奧運積分榜方面，戴資穎目前高居第3，積分從91536分上漲到92036分，僅次南韓安洗瑩111314分和中國陳雨菲100796分。小戴下一站是3月12日展開的超級1000系列全英公開賽，將挑戰賽史4冠。
另外，日本「空靈女神」大堀彩以62137分爬到第11，再度擠下南韓好手金佳恩，日本女單有望拿到第2張奧運門票。印度名將辛度則是上升一名，來到第13；泰國好手依瑟儂則降到第14。
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