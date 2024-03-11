法國羽賽／不敵印度球王組合 李哲輝、楊博軒亞軍仍創合拍最佳

帶著德國公開賽冠軍轉戰巴黎，我國男雙組合李哲輝／楊博軒法國公開賽再闖決賽，今天和目前世界第一的印度組合謝提（Chirag Shetty）／蘭基雷迪（Satwiksairaj Rankireddy）正面對決，李楊配第二局先取得11：9優勢，但技術暫停後遭球王組合逆轉，最終以11：21、17：21吞敗，亞軍成績仍創合作在超級750賽事的最佳成績。

法國公開賽總獎金85萬美元，屬於BWF超級750系列，李楊配打進決賽已寫合作新猷，今天生涯第3度遭遇印度組合，首局4：4平手下遭連拿5分拉開比數，以11：21讓出。

第二局前段比數拉鋸，李楊配技術暫停時取得2分領先，但恢復比賽後立刻被印度組合追平，14：13領先時又遭印度組合連下4分逆轉，最終以17：21敗陣，生涯3度碰頭都由印度組合奪勝。

李楊配前一站在超級300系列的德國公開賽奪下本季首冠、合作第4冠，獲得冠軍積分7000；法國公開賽屬於超級750系列，李楊配打進4強的積分就已超越德國封王的積分，闖進決賽推進合作紀錄，雖沒能完成連兩站捧冠壯舉，仍獲得9350分的亞軍積分，繼續為巴黎奧運衝刺。

屬於超級1000系列的全英公開賽緊接在法國公開賽後登場，賽程12日點燃戰火，李楊配首輪將戰美國華裔組合邱愷翔／約書亞．元（Joshua Yuan）。