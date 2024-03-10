拳擊／郭怡萱裁定吞敗 奧運資格賽最後希望陳念琴
2024巴黎奧運拳擊第一次世界區資格賽，中華隊女子50公斤級選手郭怡萱面對德國選手克洛策爾（Maxi-Carina Klotzer），第二回合明顯居於下風，該回合倒數2秒遭提前結束比賽，16強止步，無緣奧運門票。
此次中華隊派出男子51公斤級杜柏緯、57公斤級李承威、女子50公斤級郭怡萱、54公斤級黃筱雯以及66公斤級陳念琴，除陳念琴外都已相繼淘汰；11日賽程最後一天，陳念琴若8晉4成功，就能獲得奧運參賽席次，其餘淘汰的成員，5月底在曼谷舉行的第2次世界區資格賽是最後機會。
克洛策爾全場保持主動趨前壓迫，第一回合單拍出拳居多，郭怡萱最初還能通過換拳與迎擊閃躲打中對方，但第二回合克洛策爾加大壓迫力道，郭怡萱數次被對方直拳命中，倒數1分20秒時被讀秒。
郭怡萱雖握拳示意還能再戰，劣勢仍未扭轉，克洛策爾增加組合拳頻率，郭怡萱未能呈現有效反擊態勢，剩2秒結束該回合時，裁判叫停比賽，最終以裁判裁定落敗（RSC）無緣8強。
清大大一新鮮人的郭怡萱今年8月才要滿19歲，是中華隊年紀最小的選手，首次成人級國際賽就是奧運資格賽，且身高僅150公分，原本不太被看好，但她連兩輪拿下勝利，直到遇上經驗較佳的克洛策爾才被擋在8強門外。
郭怡萱指導教練柯文明表示，第二回合戰術執行有點落差，「應該採取定點攻擊，她可能比較緊張一點，對方出拳都沒閃躲，裁判看情況就中止比賽，其實應該能繼續下回合的。」
結束奧運資格賽賽程後，回國還有一場U22國手選拔，郭怡萱符合選拔資格，但柯文明表示，還在評估參賽與否，「這樣的表現不錯，就是需要經驗，這孩子未來還是有機會的。」
11日是奧運資格賽最後一天，此次不打冠亞賽，只到4強出爐就結束，陳念琴將與烏克蘭選手切爾諾科連科（Anastasiia Chernokolenko）爭奪巴黎奧運的參賽門票。
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