跆拳道／全中錦落幕 新秀爭出頭搶選手生涯首金圓夢

為期五天的112學年度全國中等學校跆拳道錦標賽，今天於新竹縣體育館進行最後一天賽程，競爭同樣異常激烈，高男、高女團體冠軍分別由新北市樹林高中、台南市南寧高中初次拿下冠軍，今年全中錦不僅有許多亞青名將摘金，更有許多選手勇奪個人生涯首面金牌，讓全中錦成為這些素人選手圓夢摘金的夢想舞台。

今年全中錦今圓滿落幕，讓主辦的中華中小學跆拳道聯合總會會長林德昭非常欣慰，從民國109年南投舉辦首屆全中錦僅有800人到今年已經突破2300人，人數每年都有成長。

舉辦賽會的辛苦以及長達3個月前就開始的規劃，讓林德昭去年二月辦完全中錦後，在4月於家裡突發急性心肌炎，經過家人緊急搶救，但在送院前已經OHCA（即到院前心肺功能停止），幸好經過醫院搶救，在加護病房經過3個多小時才清醒，一直住了半個月才出院，接著8月心臟積水 又二度動刀。

林德昭強調辦全中錦舉辦的目的「是做公益而不是賺錢」，所以他將今年贊助商TUSAH提供的福利全部轉送給得獎的選手，他說：「經過去年的意外後，心境上有很大的不一樣，也謝謝家人和老婆願意支持我繼續辦比賽，我願意將所有美好的都歸於基層教練和選手。」

今對打最後一天進行高男、高女共多達10個量級，陣中依然有不少青年國手名將登場，在高女62公斤級台中市大里高中、擁有176公分身高的謝依玲，今連續4場都以直落二輕鬆輾壓對手成功摘金，謝依玲去年就奪下東亞青和世中運銅牌，目前狀況依舊保持良好，教練張文儀說：「表現算正常，有做了一些突破性動作，算是有做了進化。」

但除了名將之外，全中錦更多是素人選手爭金的圓夢舞台，高男74公斤級新北市樹林高中賴聖元連勝5場後摘下個人選手生涯的首面全國性金牌，也幫助樹林高中拿下高男組團體冠軍。

賴聖元過去最好成績只拿過全青第五，但這回終於讓他嚐到全國冠軍的滋味，他開心的說：「沒有想到，這是我第一面全國性金牌，雖然過去成績平平，即便有放棄的念頭，但想到教練指導我們這麼辛苦，會覺得放棄對不起他們，所以就還是一直練下去。」

高男87公斤以上級更是讓人意外連連，桃園市治平高中漆子傑在高二時還一度因為愛玩休學一年，一直到看妹妹拿到獎牌後才想重新回歸跆拳道，去年暑假歸隊，漆子傑在高男87公斤以上級金牌戰與員林農工汪暐晟激戰三局後，最終才以2：1拿下個人全國賽首金，他說：「我已經高三了，希望誰最後一次全中錦能為自己拼一次，接下來全中運也希望能跟今天一樣拿金牌。」