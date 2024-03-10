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跆拳道／全中錦落幕 新秀爭出頭搶選手生涯首金圓夢

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
中華中小學跆拳道聯合總會長林德昭強調舉辦全中錦的目的是做公益而不是賺錢。圖／大會提供
中華中小學跆拳道聯合總會長林德昭強調舉辦全中錦的目的是做公益而不是賺錢。圖／大會提供

為期五天的112學年度全國中等學校跆拳道錦標賽，今天於新竹縣體育館進行最後一天賽程，競爭同樣異常激烈，高男、高女團體冠軍分別由新北市樹林高中、台南市南寧高中初次拿下冠軍，今年全中錦不僅有許多亞青名將摘金，更有許多選手勇奪個人生涯首面金牌，讓全中錦成為這些素人選手圓夢摘金的夢想舞台。

今年全中錦今圓滿落幕，讓主辦的中華中小學跆拳道聯合總會會長林德昭非常欣慰，從民國109年南投舉辦首屆全中錦僅有800人到今年已經突破2300人，人數每年都有成長。

舉辦賽會的辛苦以及長達3個月前就開始的規劃，讓林德昭去年二月辦完全中錦後，在4月於家裡突發急性心肌炎，經過家人緊急搶救，但在送院前已經OHCA（即到院前心肺功能停止），幸好經過醫院搶救，在加護病房經過3個多小時才清醒，一直住了半個月才出院，接著8月心臟積水 又二度動刀。

林德昭強調辦全中錦舉辦的目的「是做公益而不是賺錢」，所以他將今年贊助商TUSAH提供的福利全部轉送給得獎的選手，他說：「經過去年的意外後，心境上有很大的不一樣，也謝謝家人和老婆願意支持我繼續辦比賽，我願意將所有美好的都歸於基層教練和選手。」

今對打最後一天進行高男、高女共多達10個量級，陣中依然有不少青年國手名將登場，在高女62公斤級台中市大里高中、擁有176公分身高的謝依玲，今連續4場都以直落二輕鬆輾壓對手成功摘金，謝依玲去年就奪下東亞青和世中運銅牌，目前狀況依舊保持良好，教練張文儀說：「表現算正常，有做了一些突破性動作，算是有做了進化。」

但除了名將之外，全中錦更多是素人選手爭金的圓夢舞台，高男74公斤級新北市樹林高中賴聖元連勝5場後摘下個人選手生涯的首面全國性金牌，也幫助樹林高中拿下高男組團體冠軍。

賴聖元過去最好成績只拿過全青第五，但這回終於讓他嚐到全國冠軍的滋味，他開心的說：「沒有想到，這是我第一面全國性金牌，雖然過去成績平平，即便有放棄的念頭，但想到教練指導我們這麼辛苦，會覺得放棄對不起他們，所以就還是一直練下去。」

高男87公斤以上級更是讓人意外連連，桃園市治平高中漆子傑在高二時還一度因為愛玩休學一年，一直到看妹妹拿到獎牌後才想重新回歸跆拳道，去年暑假歸隊，漆子傑在高男87公斤以上級金牌戰與員林農工汪暐晟激戰三局後，最終才以2：1拿下個人全國賽首金，他說：「我已經高三了，希望誰最後一次全中錦能為自己拼一次，接下來全中運也希望能跟今天一樣拿金牌。」

全中運 治平高中 跆拳道

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