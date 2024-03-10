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體操／李智凱完美落地 世界盃巴庫站鞍馬摘金保住奧運機會

中央社／ 台北10日電
李智凱。新華社資料照
李智凱。新華社資料照

體操世界盃巴庫站暨巴黎奧運資格賽今天進行的男子鞍馬決賽，台灣好手「鞍馬王子」李智凱以總分15.400分和美國選手奈多羅希克（Stephen Nedoroscik）並列冠軍，保住繼續爭奪奧運門票的機會。

去年完成世大運鞍馬金牌3連霸、亞運2連霸的李智凱，在世界盃巴庫站前的奧運積分排名，僅以8分排在第12名，幸好這場預賽拿下全場最高的15.533分，而今天決賽他以難度分6.5分、完成分8.900分、總分15.400分，和奈多羅希克3項皆為同分，因此2人並列冠軍，可獲得30分的奧運排名積分。

教練林育信在接受中央社記者訪問時說道，這場比賽戰術運用得很正確，至少把原本積分領先的2名選手擠下去，「現在就是看最後一場世界盃，智凱能發揮到什麼地步，但至少我們還是有一絲機會可以爭奪奧運門票。」

林育信指出，來到巴庫站，李智凱的表現近乎完美，就連今天決賽也是一樣，「完全沒有怯場和放棄的意思，就是放開手一搏，也為了台灣的體操而拚命。」

至於另一鞍馬好手蕭佑然，以難度分6.4分、完成分8.900分、總分15.300分排在第3名，這個分數也寫下他個人新高。

指導教練鄭焜杰賽後有些惋惜地說，看起來整個過程和動作都非常完美，「理論上完成分應該可以再高一些，不知道裁判的標準差在哪裡，或許就是選手的知名度吧。」

鄭焜杰強調，雖然沒能衝上第一名，但至少有幫助到李智凱，把原本積分排在前面的哈薩克選手庫巴諾夫（Nariman Kurbanov）擠到第4名、約旦選手艾爾索（Ahmad Abu Al Soud）掉到第5名，「讓智凱在最後一站的卡達站，還保有爭奪奧運門票的機會，至於我們就是力拚亞錦賽搶個人全能的奧運門票了。」

奧運門票將採世界盃4站比賽後，擇優3站積分加總，取前2名選手獲得參賽資格，但每個國家僅1人，如果已經取得團體門票的國家選手也得扣除。

希克 李智凱 林育信

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