法國羽賽／錯過4賽點遭安洗瑩逆轉 戴資穎：打得不夠堅定

形同巴黎奧運測試賽的法國公開賽本周登場，女單4強再度由「F4」包辦，兩場4強賽都激戰3局，我國「一姐」戴資穎面對南韓「世界球后」安洗瑩握有4個「賽末點」卻沒能把握，遭對手連趕6局逆轉，錯過決賽門票讓她坦言「感覺很差」。

總獎金85萬美元的法國公開賽屬於BWF超級750系列，且在今年巴黎奧運建設的場館拉夏貝爾門體育館舉行，對巴黎奧運後將退役的小戴格外有意義。

小戴和日本名將山口茜、東京奧運奪金的大陸好手陳雨菲，以及安洗瑩都晉級4強，女單「F4」再度壟斷4強，最終安洗瑩和山口茜分別在3局激戰勝出，今天將進行生涯第22度交鋒。

去年BWF年終賽決賽，小戴和安洗瑩決賽會師，小戴決勝局在10：19絕對落後下演出史詩級逆轉，硬是以22：20搶下第三局勝利，戲劇性迎接年終賽金盃，3個月後卻成「苦主」，沒能把握決勝局18：11領先優勢，且在20：16下錯過4個賽末點，讓安洗瑩連拿6分搶下15度碰頭的第12勝。

「第三局感覺很差，我領先直到20分，沒有足夠韌性結束比賽。」小戴接受BWF官網時提到，或許每一分自己打得「不夠堅定」，「我覺得她是很難打的對手，很過她這一關很困難。」

拿下勝利當下，安洗瑩跪地吶喊，她坦言鬆一口氣，「有些幸運，我認為我要輸了。」