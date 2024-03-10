快訊

法國羽賽／錯過4賽點遭安洗瑩逆轉 戴資穎：打得不夠堅定

永遠不會扮演他！勞勃狄尼洛重話轟川普：沒救了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

法國羽賽／錯過4賽點遭安洗瑩逆轉 戴資穎：打得不夠堅定

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
戴資穎（左）遭南韓「世界球后」安洗瑩逆轉，無緣決賽。圖／Badminton Photo提供
戴資穎（左）遭南韓「世界球后」安洗瑩逆轉，無緣決賽。圖／Badminton Photo提供

形同巴黎奧運測試賽的法國公開賽本周登場，女單4強再度由「F4」包辦，兩場4強賽都激戰3局，我國「一姐」戴資穎面對南韓「世界球后」安洗瑩握有4個「賽末點」卻沒能把握，遭對手連趕6局逆轉，錯過決賽門票讓她坦言「感覺很差」。

總獎金85萬美元的法國公開賽屬於BWF超級750系列，且在今年巴黎奧運建設的場館拉夏貝爾門體育館舉行，對巴黎奧運後將退役的小戴格外有意義。

小戴和日本名將山口茜、東京奧運奪金的大陸好手陳雨菲，以及安洗瑩都晉級4強，女單「F4」再度壟斷4強，最終安洗瑩和山口茜分別在3局激戰勝出，今天將進行生涯第22度交鋒。

去年BWF年終賽決賽，小戴和安洗瑩決賽會師，小戴決勝局在10：19絕對落後下演出史詩級逆轉，硬是以22：20搶下第三局勝利，戲劇性迎接年終賽金盃，3個月後卻成「苦主」，沒能把握決勝局18：11領先優勢，且在20：16下錯過4個賽末點，讓安洗瑩連拿6分搶下15度碰頭的第12勝。

「第三局感覺很差，我領先直到20分，沒有足夠韌性結束比賽。」小戴接受BWF官網時提到，或許每一分自己打得「不夠堅定」，「我覺得她是很難打的對手，很過她這一關很困難。」

拿下勝利當下，安洗瑩跪地吶喊，她坦言鬆一口氣，「有些幸運，我認為我要輸了。」

安洗瑩 山口茜 陳雨菲

延伸閱讀

法國羽賽／4賽末點遭安洗瑩化解 戴資穎讓出決賽門票

法國羽賽／4強再戰宿敵安洗瑩 戴資穎：把自己的球打好

法國羽賽／再退日本空靈女神 戴資穎連三年晉級4強

法國羽賽／戴資穎秀超神假動作+招牌防守拍 主播大讚：魔術

相關新聞

法國羽賽／錯過4賽點遭安洗瑩逆轉 戴資穎：打得不夠堅定

形同巴黎奧運測試賽的法國公開賽本周登場，女單4強再度由「F4」包辦，兩場4強賽都激戰3局，我國「一姐」戴資穎面對南韓「世...

法國羽賽／狂！李哲輝、楊博軒逆轉世界第6 連兩站拚冠

帶著德國公開賽冠軍轉戰巴黎，我國男雙組合李哲輝／楊博軒法國公開賽延續連勝紀錄，今天面對世界排名第6的日本組合小林優吾／保...

法國羽賽／連兩站闖男雙決賽 李哲輝喊「不可思議」

帶著德國公開賽冠軍轉戰巴黎，我國男雙組合李哲輝／楊博軒在法國公開賽延續連勝紀錄，今天第二局更從13：19絕對絕後下逆轉，...

法國羽賽／4強賽 戴資穎失誤敗陣

我國羽球一姐戴資穎昨天在BWF超級750系列的法國羽球公開賽，於4強賽遭遇世界球后安洗瑩，上演雙方生涯的第15度對決，兩...

拳擊／奧運拳擊世界區資格賽 黃筱雯16強止步5月再拚門票

在東京奧運斬獲女子拳擊銅牌的台灣好手黃筱雯，今天在義大利舉行的巴黎奧運世界區資格賽54公斤級登場，不幸以1比4敗給韓國女...

瑞典極地橫越賽 台灣超馬好手陳彥博奪分組第2

台灣極地超級馬拉松好手陳彥博於瑞典時間3日上午9時40分，在瑞典北部參加500公里不休息極地橫越賽，經最後衝刺，9日下午...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。