法國羽賽／連兩站闖男雙決賽 李哲輝喊「不可思議」

帶著德國公開賽冠軍轉戰巴黎，我國男雙組合李哲輝／楊博軒在法國公開賽延續連勝紀錄，今天第二局更從13：19絕對絕後下逆轉，以21：18、23：21拍下世界排名第6的日本組合小林優吾／保木卓朗，有機會挑戰連兩站捧冠，進帳的積分也讓挑戰巴黎奧運增添一絲機會。

世界排名16的李楊配，奧運積分排名17，落後目前奧運排名第9的「麟洋配」王齊麟／李洋超過1萬6千分；奧運羽球雙打只取16組，同一國家要有2組選手入列，2組選手都要排名前8，就台灣男雙目前排名來看，李楊配想搶下巴黎奧運門票有一定難度。

「難度超高。」李哲輝不諱言奧運門票不容易，但到下月28日積分截止前仍會努力爭取機會。

李楊配前一站在超級300系列的德國公開賽奪下本季首冠、合作第4冠，獲得冠軍積分7000；法國公開賽屬於超級750系列，李楊配打進4強的積分就已超越德國封王的積分，今天再闖決賽，積分「保底」9350分，還有機會挑戰11000分積分和6萬2900美元冠軍獎金。

連兩站都打進最終戰，李哲輝形容有些「不可思議」，尤其今天第二局兩度落後6分，他說：「當下我可能就是盡量把我的部分做好，然後再提醒博軒這樣。」

今天進行的法國公開賽決賽日，男雙安排在壓軸戰，李楊配表定台灣時間晚上10點半上陣，挑戰目前世界第一的印尼組合謝提（Chirag Shetty）／蘭基雷迪（Satwiksairaj Rankireddy）。世界排名16的李楊配，過去2度碰球王組合都吞敗，但2次對陣都是2021年，3年後再碰頭盼能突破。

「下場享受比賽，去挑戰他們，盡可能的發揮出我們的優勢。」李哲輝說。