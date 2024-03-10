拳擊／奧運拳擊世界區資格賽 黃筱雯16強止步5月再拚門票

在東京奧運斬獲女子拳擊銅牌的台灣好手黃筱雯，今天在義大利舉行的巴黎奧運世界區資格賽54公斤級登場，不幸以1比4敗給韓國女將林愛吉、止步16強，無緣提前搶下奧運門票。

這次在義大利布斯托阿西齊奧舉行的第1次世界區資格賽，只要打進4強就有奧運資格，而台灣派出3女2男拚戰，目前僅存陳念琴安抵8強、小將郭怡萱晉級16強，其餘包括黃筱雯、杜柏緯、李承威都遭淘汰。

接下來想要取得奧運門票，就剩下5月底在泰國曼谷登場的第2次世界區資格賽。

黃筱雯今天的對手林愛吉，在高中時就被韓國媒體稱為天才少女，過去曾在2022年參加世錦賽57公斤級時擊敗過台灣女拳王林郁婷。

今天開賽後的第1、2局，黃筱雯顯得較為被動，且面對對手近身組合拳攻擊後立刻跳開的打法有些不能適應，首回合5名裁判僅2人給黃筱雯10分，第2局更是5名裁判全都給林愛吉10分。

比賽到第3局，黃筱雯雖然極力搶攻，無奈為時已晚，儘管有3名裁判給了黃筱雯10分，但最終5名裁判的分數加總後，黃筱雯仍以1比4敗下陣來。

教練劉宗泰賽後接受隨行記者訪問時表示，簡單來說就是沒打好，「筱雯太晚進入狀況，自己的優勢沒發揮出來，現在就是回去再練、再檢討，但最重要的是，不能讓她失去信心。」