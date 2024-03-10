法國羽賽／狂！李哲輝、楊博軒逆轉世界第6 連兩站拚冠

帶著德國公開賽冠軍轉戰巴黎，我國男雙組合李哲輝／楊博軒法國公開賽延續連勝紀錄，今天面對世界排名第6的日本組合小林優吾／保木卓朗，第二局瓦解對手2個局點下逆轉勝，以21：18、23：21勇闖決賽，將挑戰連兩周高捧金盃。

世界排名16的李楊配，過去碰日本組合握有2勝1敗對戰優勢，今天首局一路領先，以21：18先下一城；第二局更從兩度6分落後逆境下急起直追。

13：19時李楊配先連趕5分，包括李哲輝直接飛球得分，18：20時更瓦解對手2個「局點」，加上關鍵「挑戰」成功，反以21：20逆轉，儘管第1個拿下比賽的機會沒把握，但大角度調動日本組合再換成分數，最終在第2個機會結束比賽，以23：21挺進最終戰。

總獎金85萬美元的法國羽球公開賽屬於BWF超級750系列，今年在巴黎奧運場館舉行，形同奧運測試賽，我國好手包括「一姊」戴資穎和男雙李楊配都打進4強，打頭陣的戴資穎錯過決勝局4個賽末點，遭南韓「世界球后」安洗瑩逆轉，壓軸上陣的李楊配延續連勝闖關，讓最終日賽程仍有台將身影。

李楊配前一站德國公開賽也打進決賽，且瓦解中國大陸對手任翔宇／何濟霆第2局1個「冠軍點」，以15：21、23：21、23：21逆轉，捧起合作第4冠，也是第2座超級300系列的金盃，等級高兩級的法國公開賽再闖最終戰，將和去年杭州亞運奪金的印度「球王組合」謝提（Chirag Shetty）／蘭基雷迪（Satwiksairaj Rankireddy）爭冠。