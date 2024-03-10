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法國羽賽／4強賽 戴資穎失誤敗陣

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
戴資穎未能把握4個賽末點機會，無緣挺進決賽。圖／Badminton Photo提供
戴資穎未能把握4個賽末點機會，無緣挺進決賽。圖／Badminton Photo提供

我國羽球一姐戴資穎昨天在BWF超級750系列的法國羽球公開賽，於4強賽遭遇世界球后安洗瑩，上演雙方生涯的第15度對決，兩人一路拉鋸到第三局後，戴資穎一度取得4個賽末點，卻在關鍵時刻連續失誤，反讓安洗瑩拉出一波6：0關門攻勢，以21：12、17：21、22：20驚險搶下決賽門票。

今年法國羽球公開賽女單4強賽由「F4」戴資穎、安洗瑩、陳雨菲山口茜再度聚首，昨天由世界球后安洗瑩與戴資穎打頭陣出擊，兩人最近兩次碰頭都打到3局才分出勝負，且各拿下1勝。

而昨天兩人同樣打得毫無冷場，首局戴資穎與安洗瑩就展開激烈拉鋸，不過在局中後戴資穎卻出現失誤偏多的狀況，讓安洗瑩以21：12先下一城；但第二局戴資穎重整旗鼓後，在一路領先的情況下，儘管一度被追到14：14平手，但仍是頂住壓力，以21：17扳平。

決勝局戴資穎則是從開局就一路領先，最多取得18：11的優勢，不過去年年終賽4強賽戴資穎化解安洗瑩4個賽末點，以一波6：0逆轉勝出的戲碼卻在此時重演，但這次主角卻換人當。

戴資穎在20：16領先取得4個賽末點後，接下來卻接連發生失誤。不僅4個賽末點都遭到安洗瑩化解，還在安洗瑩取得第一個賽末點時，出現網前吊球出界的失誤，讓安洗瑩靠著一波6：0關門攻勢搶下決賽門票，繼2019年後再度闖進到法國公開賽決賽，戴資穎則是第5度在4強賽止步。

上周在德國公開賽奪冠的我國男雙李哲輝／楊博軒，轉戰法國後延續奪冠氣勢挺進4強賽，今凌晨將迎戰第6種子的日本組合小林優吾／保木卓朗。

安洗瑩 山口茜 戴資穎 陳雨菲

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