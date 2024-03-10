拳擊／陳念琴晉奧運拳擊資格賽8強 距門票到手只差1勝

中央社／ 台北9日電
陳念琴在奧運資格賽首戰輕取對手。圖／中華民國拳擊協會提供
陳念琴在奧運資格賽首戰輕取對手。圖／中華民國拳擊協會提供

台灣拳擊女將陳念琴今天在巴黎奧運拳擊世界區資格賽女子66公斤級16強賽，以4比1擊退摩洛哥選手拉赫米迪，挺進8強，距離前進4強以及奧運門票只差1勝。

巴黎奧運拳擊第1次世界區資格賽在義大利舉行，台灣拳擊代表隊共派出3女、2男出征，除了「4金釵」陳念琴、黃筱雯外，首次參加成人級國際賽的郭怡萱也挺進16強。

陳念琴在2016年里約奧運成為台灣史上第1位叩關奧運殿堂的女拳擊手，首次奧運之旅在16強止步，後來再戰東京奧運，在8強出局，去年杭州亞運未能提前取得資格的她，為了這次奧運資格賽，特別在2月到國外移地訓練逾2週。

不過，在陳念琴抵達義大利，歷經前期還在適應、有點小感冒後，昨天展開女子66公斤級賽事首戰，以5比0輕取斯洛伐克選手崔耶貝洛娃（JessicaTriebelova），今天16強賽面對中短距離、力量型的摩洛哥選手拉赫米迪（Saida Lahmidi），陳念琴以4比1勝出。

教練柯文明接受中央社記者訪問時，先是肯定陳念琴這次比賽長、中、短距離攻擊都很到位外，隨後也稱讚對手今天表現，「對手發揮地很不錯，組合拳也打得非常好，帶給念琴一定壓力。」

陳念琴收下這一勝後，11日的8強賽將迎戰烏克蘭選手切爾諾科連科（Anastasiia Chernokolenko），只要能晉級4強，就能取得奧運資格。柯文明表示：「烏克蘭選手是瘦高型，對念琴而言，會稍微有點壓力，畢竟人高手長，今天回去會再進行研究。」

柯文明依舊對陳念琴深具信心，他說，對手雖然高，但力量沒陳念琴好，儘管各有所長，但他相信陳念琴會更占優勢。

拳擊 里約奧運 陳念琴

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