瑞典極地橫越賽／陳彥博最後衝刺可望奪第2

超馬好手陳彥博在瑞典北部參加500公里不休息極地橫越賽，於瑞典時間3日上午9時40分開跑，目前距離終點只剩不到20公里，陳彥博進行最後衝刺，可望拿下跑步分組第2。

比賽來到第7天，越野滑雪組與登山車組已各有一名選手到達終點。而跑步組別中，跟陳彥博在賽程中不斷出現緊張拉鋸的法國選手柯巴瑞耶（ThierryCorbarieu）於瑞典時間上午9時35分到達終點完成賽事。

陳彥博緊追在後，進行最後衝刺，預計將拿下跑步組第2名。

陳彥博在7日的賽程中透過新聞稿表示，當天經過冰河地形時，氣溫零下18度，沒有任何的遮蔽物，冷空氣讓支氣管很不舒服之外，身體調節體溫的中樞系統因負荷不了連日的低溫出了點狀況，有點發燒以及免疫力下降許多，阿基里斯腱也腫起來。

他在臉書上分享完成445.9公里的狀況。他表示，抵達檢查站後，狀態不是太好，血糖降低外還差點暈倒，休息了3小時，在瑞典當地凌晨2時再度出發。

瑞典拉普蘭極地橫越賽（Montane Lapland ArcticUltra），500公里項目於當地時間3日上午9時40分在瑞典拉普蘭（Lapland）的上卡利克斯（Överkalix）開跑，參賽者會兩度穿越北極圈。

本次賽事包括20公里，50公里、185公里及500公里組，分成越野滑雪組、登山車組及跑步組別，還有當地市政府為了家庭與兒童舉辦的「迷你極地超馬」。陳彥博本次參加的是500公里跑步組。