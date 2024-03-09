奧運重返巴黎強調永續、節能、平權 將迎接嶄新面貌

2024 TaiSPO 台灣國際運動及健身展在南港展覽館二館舉行，展期最後一天，由國立台灣師範大學設立的「運科擴能」計畫，特地於主舞台舉辦「運動科技 × 多元開放」論壇，邀請國科會人文處處長蘇碩斌針對「運動文化 多元發展」與「新創產業 運科擴能」兩個題目跟與談人進行會談，暢談巴黎奧運與台灣的連結。

奧林匹克運動會今年將在法國巴黎舉辦，這也是奧運暌違一個世紀後，再度回到花都舉行，巴黎為了迎接這樣意義非凡的里程碑，並配合提出「奧林匹克 2020+5 改革議題」（ Olympic Agenda 2020+5），將朝向永續、節能方式辦賽，更將成為史上第一次男、女運動員參賽人數相同的奧運，展現多元價值的一屆賽事，也將宣告奧運未來將迎接嶄新面貌。

而今天首場「運動文化 多元發展」就引人矚目，特地邀請法國在台協會主任龍燁 （Franck Paris）針對巴黎奧運進行討論。龍燁強調，台灣與法國有個共同點，就是對招待朋友都非常熱情，更有著緊密關聯，包括創新、專注迎向未來與熱情，皆是兩國的相似之處，他說：「尤其是在科技上的創新與創造，這正是因為我們都擁有思想批判的自由，而這就是民主。」

「巴黎將非常榮幸接待來自台灣的運動員，也希望台灣運動員能在巴黎奧運有精彩表現。」龍燁強調，未來還希望與台灣有更緊密互動，已經簽下六個重要協議，包括半導體與創新能源等，他說：「台灣持續在半導體產業維持現在地位，不只是法國，更是全歐洲的共同利益，我們希望促成這樣的方向，將有更多密切的交流。」

除了法國在台協會主任龍燁，與談來賓還包括中華奧會秘書長徐孝慈，針對「奧林匹克 2020+5 改革議題」進行說明，以及台灣多元探索教育協會創辦人歐馬克與社團法人台灣運動好事協會執行長劉柏君，分別針對性別、身障者等多元運動參與的部分進行討論，更完整闡述運動文化的發展，影響的不僅是運動，而是社會的各個層面。

第二場「新創產業 運科擴能」同樣吸引人，邀請到即將前進巴黎奧運的舉重國手陳玟卉與游泳國手王冠閎參加，與La French Tech Taiwan共同創辦人張俐紫、台灣迪卡儂鞋業部門創新業務莫里爾（Damien Mourier）一起討論，新創產業對運動科技的發展。

陳玟卉與王冠閎則分別針對今年巴黎奧運的備戰，以及運動科學的運用發表想法，陳玟卉強調，運動科學透過影像分析選手動作，能讓運動員很快就能發現自己的問題，王冠閎表達同意，也進一步強調，影像分析對於選手的幫助很大，讓選手眼見為憑，立即改進。