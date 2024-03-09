法國羽賽／4賽末點遭安洗瑩化解 戴資穎讓出決賽門票

我國羽球一姐戴資穎在總獎金85萬美元的法國羽球公開賽女單4強賽，遭遇南韓世界球后安洗瑩，上演雙方生涯的第15次對決，兩人在一路苦戰到第3局後，戴資穎卻遭到安洗瑩連續化解4個賽末點，安洗瑩也以一波6：0逆轉關門攻勢，最終以21：12、17：21、22：20搶下決賽門票。

BWF超級750的法國羽球公開賽，今年女單4強賽再度由「F4」戴資穎、安洗瑩、陳雨菲與山口茜聚首，其中戴資穎4強賽對手正是世界球后安洗瑩，雙方生涯過去14度對決戴資穎僅拿下3勝，不過雙方最近兩次碰頭各拿下1勝，但都打到3局才分出勝負。

而今天兩人再度碰頭又是3局苦戰，在首局賽事前段戴資穎與安洗瑩還一路拉鋸，不過在12：11領先時，戴資穎卻因為失誤過多被對手打出一波10：0的關門攻勢，讓安洗瑩以21：12先下一城。

第二局戴資穎重整旗鼓後再度出擊，在該局前段一路保持領先，甚至取得最多6分差距，不過安洗瑩隨後趁著戴資穎的失誤亂流展開猛烈反撲，在局中追到14：14平手，但戴資穎也頂住壓力未讓對手超前，還靠著安洗瑩的回球掛網，以21：17扳平，兩人連續3次交手都打到決勝局。

第3局持續激烈拉鋸，戴資穎在2：2後靠著精準的殺球壓在底線上取得領先，接下來更是連得5分拉開差距，並以11：6領先進入技術暫停，換場後安洗瑩連續兩球回球出界，雙方差距也擴大到7分，不過在18：11領先時，安洗瑩卻是連得5分，讓比賽又陷入緊張狀態。

關鍵時刻安洗瑩大意回球出球，戴資穎再靠著威力十足的扣殺突破安洗瑩防守，取得4個賽末點，不過卻遭到安洗瑩全數化解，追到20：20平手， 隨後安洗瑩還突破戴資穎防線反取得賽末點，反觀戴資穎卻在關鍵時刻出現網前吊球出界的失誤，讓安洗瑩以22：20勝出，搶下決賽門票。