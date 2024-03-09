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拳擊／郭怡萱力拚8強門票 教練讚喜怒不形於色有機會贏

中央社／ 台北9日電
台灣選手郭怡萱（左）在巴黎奧運拳擊世界區資格賽力拚8強。圖／中華民國拳擊協會提供
台灣選手郭怡萱（左）在巴黎奧運拳擊世界區資格賽力拚8強。圖／中華民國拳擊協會提供

台灣選手郭怡萱首次成人級國際賽，就是在義大利舉行巴黎奧運拳擊世界區資格賽，當地時間8日女子50公斤級32強，以5比0擊敗迦納選手阿克夸，16強將碰上德國選手，考驗穩定性。

台灣拳擊代表隊這次派出3女、2男出征在義大利舉行的巴黎奧運第1次世界區資格賽，而目前大一的郭怡萱，過去曾當選亞青、世青國手，也是台灣隊此行陣中最年輕的選手。

郭怡萱首戰以5比0扳倒肯亞選手翁加（ChristineOngare），32強賽面對陌生的迦納選手阿克夸，出拳依舊維持較高命中率，3回合得分都占優勢的她，最終以5比0贏得勝利。

教練柯文明接受隨行的台灣媒體採訪時表示：「這個對手我們查不到她的資料，好像有參加非洲區選拔，被打到讀秒，因為查不到，所以預估可能和上一場對手打法相似，因為都來自非洲。」

郭怡萱延續首戰戰術奏效，順利在32強賽出線，而16強賽對手是德國選手克洛澤（Maxi CarinaKloetzer），考驗郭怡萱能否繼續發揮穩定性。

柯文明指出，這個對手較有經驗，但身高同樣不高，「不過怡萱這次表現超乎預期地穩定，加上她很內斂、喜怒不形於色，其實還是有機會。」

郭怡萱預計10日在16強賽登場，而「四金釵」的陳念琴黃筱雯今天將分頭爭取8強門票，朝晉級4強、取得奧運資格目標邁進。

拳擊 陳念琴 黃筱雯

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