拳擊／再擒迦納 郭怡萱奧運資格賽2連勝叩關16強

中華隊小將郭怡萱於巴黎奧運拳擊世界區資格賽再挺進一輪，於義大利當地時間8日，在女子50公斤級賽事，以5：0擊敗迦納選手阿奎（Janet Acquah），晉級16強。

清華大學大一菜鳥的郭怡萱，是此次參加奧運第一次世界區資格賽5名選手中，年紀最輕的選手，此次義大利行，還是她首次成人級國際賽。

郭怡萱面對阿奎，出拳依舊維持較高命中率，阿奎揮空率高，郭怡萱不給她太多換拳機會，迎擊得手後就退開到安全距離，三回合得分都佔優勢。

指導教練柯文明說：「這個對手我們查不到她的資料，好像有參加非洲區選拔，被打到讀秒，因為查不到，所以預估可能和上一場對手打法相似，因為都來自非洲。」

結果情況和首戰肯亞選手一樣，都採取類似策略，柯文明表示，郭怡萱戰術運用與上一場一樣，「打法一樣，她又打得比較順，就什麼拳都打得到。」

16強郭怡萱將迎來真正考驗，要出戰德國選手克洛澤（Maxi-Carina Klotzer），柯文明指出，這個對手較有經驗，但身高同樣不高，原本以為此量級每個選手都會比郭怡萱高，但遇到的都差不多高。

「這個德國選手同樣也不高，只是較有經驗，不過怡萱這次表現超乎預期地穩定，加上她很內斂喜怒不形於色，其實還是有機會。」柯文明認為，郭怡萱首次打成人級國際賽，表現已出乎預料。

郭怡萱預計在10日下午場出賽，而9日則有「四金釵」的陳念琴、黃筱雯輪番上陣，66公斤級的陳念琴下午場出賽，對手是摩洛哥的拉米迪（Saida Lahmidi），黃筱雯是54公斤級晚場賽事，對手是南韓的林愛吉。