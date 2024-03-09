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法國羽賽／擊敗大堀彩 小戴連3年晉4強

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
戴資穎連3年闖進到法國公開賽4強。圖／Badminton Photo提供
戴資穎連3年闖進到法國公開賽4強。圖／Badminton Photo提供

我國羽球一姐戴資穎昨天在BWF超級750系列法國羽球公開賽女單8強賽，遭遇去年曾在亞運擊敗她的日本「空靈女神」大堀彩，儘管在首局一度落後，不過小戴在17：17後連得4分先下一城後，第二局則是一路大幅領先，最終以21：17、21：10直落二勝出，連續3年闖進到法國公開賽4強。

過去都在10月舉辦的法國公開賽，因應巴黎奧運改至3月舉行，加上比賽場地正好是巴黎奧運羽賽場地，各國好手皆前來適應，昨8強賽我國就有3組人馬登場。

率先登場的戴資穎8強賽碰上日本大堀彩，雙方在杭州亞運16強交手時，大堀彩爆冷拿下生涯對戰首勝，小戴隨後就在去年法國公開賽4強賽扳回顏面，這也讓雙方昨天再度碰頭引發關注。

首局前段戴資穎雖保持小幅領先，但遭大堀彩局中一度逆轉，所幸小戴在17：17後連得4分先下一城，第二局她更是乘勝追擊，開賽就拉出一波10：1的攻勢，最終仍是由小戴以21：10成功關門，連續3年闖進到4強賽，並將遭遇世界球后安洗瑩，至於另外一場四強賽則將由陳雨菲出戰山口茜，女單「F4」在4強聚首。

至於「羽球王子」王子維在男單8強賽，碰上生涯對戰不曾贏過的泰國一哥昆拉武特，兩局賽事中都一度取得領先下，卻都在比賽後段出現失誤，讓對手把握住機會反超前，最終以21：18、21：16勝出，他止步於8強。

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