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接軌國際永續議題 體育署從運動賽事、設施著手

中央社／ 台北8日電
體育署署長鄭世忠。報系資料照
體育署署長鄭世忠。報系資料照

體育署今天邀請BSI英國標準協會台灣分公司技術長鄭仲凱，針對未來責任運動賽事的永續議題上課。體育署長鄭世忠表示，將來在運動賽事、運動設施上，會有投入更多減碳因素。

過去這幾年來，國際單項運動總會都有對每個國家協會舉辦的國際賽事融入「永續經營」的概念，這跟聯合國推動的永續發展目標（Sustainable DevelopmentGoals，SDGs）息息相關。

台灣已經成立碳權交易所，更計劃2050年做到淨零排放的目標，體育署也積極思考，要如何讓體育政策和減碳、碳權、碳匯、碳中和等國際趨勢互相結合。

鄭世忠在接受中央社記者訪問時說道，政府推動的碳交易就要上路，「因此我希望署內的一級主管也要有這樣的觀念，未來在審核協會的賽事補助、運動設施的補助時，才可以灌輸各單項協會或縣市政府這樣的理念。」

鄭世忠提到，「早在2年前自己因為萬金石馬拉松接待世界田徑總會的官員時，就接觸到減碳的要求和觀念，因此上任之後就一直想說要怎樣可以跟國際接軌。」

鄭世忠強調，由於1次性的運動賽事無法申請碳權，但仍舊可以打著減碳賽事的招牌，吸引更多企業主投入贊助；至於運動設施的建設上，就可以擁有碳權，未來這些碳權拿去交易，也可以當作收入的一部分。

未來體育署在補助各縣市的運動設施時，就可以將建築物有無減碳的做為，當作補助的審查標準之一。鄭世忠說：「譬如說風力發電、太陽能板、燈光用LED燈都可以，這樣碳權也可以拿來變成收入來源，也能符合政府的減碳政策。」

田徑 萬金石馬拉松 體育署

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