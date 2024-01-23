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亞洲盃0進球0勝 中國男足寫最差紀錄

台灣醒報／ 記者宋秉謙╱台北報導
中國男足（淡色球衣）踢出令人震驚、恥辱的一屆亞洲盃，以第二檔次球隊身份，3場比賽一球未進，淘汰率高達98.9%。（photo from AFC Facebook Officials）
中國男足（淡色球衣）踢出令人震驚、恥辱的一屆亞洲盃，以第二檔次球隊身份，3場比賽一球未進，淘汰率高達98.9%。（photo from AFC Facebook Officials）

令14億人失望的一屆恥辱盃賽，中國男足3戰0進球，幾乎手握淘汰券！亞洲盃小組賽末輪，中國在23日凌晨迎戰東道主卡達，賽前卡達提前晉級、以替補群出戰，但中國隊最終仍0：1落敗，隊史首次在亞洲盃單屆0進球，也是首屆0勝。據大數據OPTA預測模型，僅有2和的中國隊出線機率僅剩1.1%，甚至連香港出線機率都高於中國，糟糕表現遭到中國球迷抨擊。

寫隊史恥辱紀錄

本屆卡達亞洲盃進行到首個小組賽末輪，賽前，實力明顯較強的東道主卡達前2戰全勝、提前確定小組第一出線，故23日迎戰中國的比賽排出全替補陣容，而位居第二檔次的中國隊前2戰都僅收穫0：0和局，分別戰平第三檔次的塔吉克與第四檔次的黎巴嫩，只要面對卡達「戰平」就確定能出線、獲得淘汰賽資格。

但面對全替補的卡達，中國隊踢起來毫無求勝慾望與進攻配合，支點張玉寧孤立無援、後場大將蔣光太奮力鎖死卡達，無奈中場與邊路配合極差，傳球成功率低到只有70%，僅2次射正，下半場卡達派上幾名主力後，就迅速攻破中國大門，最終中國隊以0：1落敗，進攻線3戰0進球，一場未勝，寫下恥辱性的隊史紀錄：首次在亞洲盃單屆0進球、首屆0勝。

出線機率渺茫

據OPTA預測模型顯示，輸球後的中國隊僅積2分，出線機率僅有1.1%，是扣除掉幾支確定出局的墊底隊伍之外，最沒希望晉級的隊伍，甚至連香港、印度、巴勒斯坦、印尼等世界排名較靠後的隊伍，出線情勢都比中國還要明朗。

中國想出線得滿足3大條件，敘利亞0：0戰平印度，且敘利亞還得吃到超過2張黃牌，同時香港得與巴勒斯坦戰平，條件十分苛刻，這讓中國球迷戲謔嘲諷：「中國隊比完賽後，又到了熟悉的數學題環節，但條件一次比一次還艱難。」中國論壇微博的前10名熱搜，國足就佔了5條，糟糕的表現引發球迷熱議、砲轟。

被砲轟最慘的包含中國主帥揚科維奇，這位主帥從賽前帶了4名門將與一些邊緣國腳後，爭議就不斷，如今一手執掌出最恥辱國家隊，丟掉烏紗帽只是時間問題。

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