巴黎奧運／選手村台灣隊分到獨棟7層樓 有39間單人房
教育部體育署籌組的巴黎奧運考察團，今天前往最重要的選手村視察，體育署長鄭世忠透露，台灣代表隊分配到獨棟的7層樓公寓，且擁有最多的39間單人房，讓選手有最舒適的休息時光。
巴黎奧運選手村坐落於巴黎北部的塞納聖丹尼市（Seine Saint Denis），採用綠建築設計，且每一棟建築物外觀都不重複，充分展現法國充滿設計感的美名。且100%使用再生能源、零廢棄物，奧運結束後將轉型社會住宅與公共活動區，可容納2200戶家庭、學生宿舍及銀髮住宅。
儘管選手村大部分區域都還屬於工地狀態，但台灣代表隊的樓層已經接近完工，是一棟具有7層樓的獨棟建築，共有39間單人房、33間雙人房，還有兩層的空中花園可以使用。
房間內床鋪跟東京奧運一樣，床板採加厚的紙板床架，鋪設的床墊內裡是特殊的漁網材質，彈性相當足夠。
鄭世忠透露，由於巴黎奧運以環保至上，因此選手村內不會設置冷氣，將採取「地板冷卻系統」，在木質地板下設置冷水管，再用攝氏11-14度的冷水流通降溫。
根據巴黎奧運籌委會提供的資料顯示，如果室外溫度在攝氏32度以下，這套系統可以將室內溫度降低到23度，如果室外溫度在32度以上，則可以降到26度左右，加上電風扇應該足夠。
鄭世忠強調，儘管有這樣的降溫設施，但畢竟歐洲人和亞洲人對於夏天的耐熱感受程度不同，「因此我們還是會持續觀察，如果有需要還是會跟籌委會租用移動式冷氣，讓選手晚上睡覺時可以獲得最棒的休息品質。」
鄭世忠指出，這次巴黎奧運籌委會也有新創舉，就是每個國家分配到的選手村外牆，都可以自己進行設計，「我們會再跟國訓中心討論，該如何布置、設計外牆，可以讓更多人認識台灣和選手。」
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